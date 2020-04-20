Dip Zıt Anlamlısı Nedir? Dip Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Dip kelimesi birçok farklı anlamda cümle içerisinde kullanılan bir kelimedir. Dip kelimesinin zıt anlamlısı ise baş, doruk, tepe kelimeleridir.

Dip Zıt Anlamlısı Nedir?

Zıt anlamlı kelimeler anlam bakımından birbirinin karşıt anlamı olan kelimelerdir. Bu iki kelime birbirlerinin tam zıttı kelimelerdir. Dip kelimesinin ise karşıt anlamlısı baş, doruk ve tepe kelimeleridir.

Dip Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?

Dip kelimesi çok sık kullanılsa da anlamı tam manasıyla bilinmemektedir. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde dip kelimesinin anlamı birkaç farklı şekilde açıklanmıştır. Dip kelimesinin anlamı şu şekildedir:

- Oyuk, çukur veya bir şeyin alt bölümü.

- Taban.

- Dikili duran bir şeyin yer ile birleştiği nokta ve çevresi veya bir şeyin yanı başı.

- Kapalı bir yerin kapıya göre en uzak bölümü.

Dip kelimesinin anlamı dışında eş anlamlı olan kelimeleri de TDK sözlüklerinden öğrenmek mümkündür. Dip kelimesinin eş anlamlısı ise arka, derin, kök, taban kelimeleridir.