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Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Faruk KaymakcÄ± ve AB TÃ¼rkiye Delegasyonu BaÅŸkanÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Christian Berger, sosyal medya platformlarÄ±ndan canlÄ± yayÄ±mlanan oturumda AB ve TÃ¼rkiye iliÅŸkileri Ã¼zerine deÄŸerlendirmelerde bulundu.

GÃ¶Ã§ konusunun TÃ¼rkiye ve AB arasÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli bir iÅŸ birliÄŸi alanÄ± olduÄŸunu belirten KaymakcÄ±, TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinin gÃ¶Ã§ alanÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinden Ã§ok daha fazlasÄ± olduÄŸunu belirterek, baÅŸka alanlara da odaklandÄ±klarÄ±na iÅŸaret etti.

KaymakcÄ±, "AB ile iliÅŸkilerimizin bel kemiÄŸini katÄ±lÄ±m sÃ¼reci oluÅŸturuyor. Bu arada GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi'nin gÃ¼ncellenmesini de bekliyoruz. Vize serbestisi konusunda ilerleme saÄŸlamak istiyoruz." diye konuÅŸtu.- "TÃ¼rkiye'nin medikal ve lojistik kapasitesi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemi anlaÅŸÄ±ldÄ±"

TÃ¼rkiye ve AB arasÄ±nda ekonomik anlamda Ã§ok iyi bir iÅŸ birliÄŸi bulunduÄŸuna iÅŸaret eden KaymakcÄ±, "TÃ¼rkiye-AB arasÄ±ndaki iliÅŸki gÃ¶Ã§ alanÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸine kesinlikle indirgenemez. TÃ¼m alanlarda ilerleme gÃ¶rmek istiyoruz. AynÄ± zamanda her iki tarafÄ±n da ev Ã¶devini yapmasÄ±, taahhÃ¼tlerine uymasÄ± gerekiyor." ifadelerini kullandÄ±.

"KoronavirÃ¼s TÃ¼rkiye ve AB arasÄ±ndaki temasÄ± daha da arttÄ±rdÄ±." diyen KaymakcÄ±, salgÄ±n kriziyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bir kez daha TÃ¼rkiye'nin Avrupa'daki Ã¶neminin fark edildiÄŸini belirtti.

KaymakcÄ± sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Hem TÃ¼rkiye'nin medikal kapasitesi aÃ§Ä±sÄ±ndan ama aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'nin lojistik kapasitesi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemi anlaÅŸÄ±ldÄ±. TÃ¼rkiye, bazÄ± AB Ã¼ye Ã¼lkelerine ve aday Ã¼lkelere de medikal, tÄ±bbi anlamda yardÄ±mda bulundu. Korona krizi, TÃ¼rkiye ve AB'yi daha da yakÄ±nlaÅŸtÄ±rdÄ± diyebilirim. Ama bunun yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye'nin kriz durumlarÄ±nda ne yapabileceÄŸini de gÃ¶sterdi."- "Pandemi daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir iliÅŸki kurmamÄ±zÄ± saÄŸladÄ±"

AB TÃ¼rkiye Delegasyonu BaÅŸkanÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Christian Berger de TÃ¼rkiye'nin AB iÃ§in Ã¶nemine iÅŸaret ederek, "TÃ¼rkiye ve AB gerÃ§ekten birbirine Ã§ok yakÄ±n iki ticaret ortaÄŸÄ±. AB, TÃ¼rkiye iÃ§in en bÃ¼yÃ¼k pazar. GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi'nin de bir parÃ§asÄ± olan TÃ¼rkiye, AB'nin arz-talep zincirinde Ã§ok Ã¶nemli bir yer oynuyor." ifadelerini kullandÄ±.

Berger, bazÄ± konularda farklÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸlerde olunabildiÄŸini ama birÃ§ok dÄ±ÅŸ politika konusunda aynÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydederek, Suriye konusunda TÃ¼rkiye ve AB'nin siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m olmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ne deÄŸindi.

TÃ¼rkiye'nin, AB'nin sivil savunma mekanizmasÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatan Berger, "Bu mekanizma sayesinde AvrupalÄ±lar dÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinden evlerine dÃ¶nebildi. Åžimdi TÃ¼rkiye ile birlikte Orta Asya ve GÃ¼ney Amerika'dan da uÃ§uÅŸlar dÃ¼zenlenecek. Bu, iÅŸ birliÄŸinin Ã§ok Ã¶nemli bir gÃ¶stergesi. Bu iÅŸ birliÄŸi, TÃ¼rkiye ve AB arasÄ±nda zaten vardÄ± ama iÅŸ birliÄŸinin ne kadar gerekli olduÄŸunu daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde ortaya koydu." diye konuÅŸtu.

SalgÄ±ndan sonra ne olacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rmenin Ã§ok zor olduÄŸunu belirten Berger, TÃ¼rkiye ile iÅŸ birliÄŸine salgÄ±ndan sonra da ihtiyaÃ§ duyulacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Berger, "Bence TÃ¼rkiye AB aÃ§Ä±sÄ±ndan iyi bir Ã¶rnek. TÃ¼rkiye yÃ¼ksek sayÄ±daki hastayla Ã§ok iyi bir ÅŸekilde baÅŸa Ã§Ä±ktÄ±. Vefat sayÄ±sÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda Ã¼lkenin boyutuna gÃ¶re dÃ¼ÅŸÃ¼k sayÄ±da olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.

SalgÄ±n krizinde TÃ¼rkiye ve AB iliÅŸkilerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan Berger, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ben pandemiyi bir katalizÃ¶r gibi gÃ¶rmek istemiyorum, zaten olacaktÄ± bunlar. Pandemi bizi sadece birbirimize yaklaÅŸtÄ±rdÄ±. Daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir iliÅŸki kurmamÄ±zÄ± saÄŸladÄ±. Umuyorum daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir baÄŸ da oldu."

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