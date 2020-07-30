Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazı kıldıracak

Diyanet İşlerinin twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarın İstanbul Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazı kıldırıp, hutbe irad edecektir.
Diyanet TV ekranlarından ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak takip edebilirsiniz.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarın İstanbul Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazı kıldırıp, hutbe irad edecektir.— Diyanet (@diyanetbasin) July 30, 2020
Diyanet TV ekranlarından ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak takip edebilirsiniz. pic.twitter.com/UqT68x7VC8