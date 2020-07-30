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30.07.2020 - 22:40 |

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazı kıldıracak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarın İstanbul Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazı kıldıracak.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazı kıldıracak

Diyanet İşlerinin twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarın İstanbul Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bayram namazı kıldırıp, hutbe irad edecektir.

Diyanet TV ekranlarından ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak takip edebilirsiniz.

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