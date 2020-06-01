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01.06.2020 - 22:46 | | AA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Güney Kıbrıs'taki cami saldırısını kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Güney Kıbrıs'taki cami saldırısını kınadı

 

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Güney Kıbrıs'ın Limasol şehrindeki Köprülü Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Mabetimize el uzatan bu caniler, bir an evvel bulunmalı, adalet karşısına çıkarılmalıdır."

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