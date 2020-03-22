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22.03.2020 - 23:58 |

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan corona virüs paylaşımı! Yatsı ezanı sonrası...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “KOVID-19 salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan corona virüs paylaşımı! Yatsı ezanı sonrası...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “KOVID-19 salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir. Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İspanya’da sağlık sistemi çöktüİspanya’da 28 bin 603 corona virüs vakası görülmesinin ardından ülkedeki sağlık sistemi yetersiz kaldı. Sosyal medyaya sızan görüntülerde, korona virüs tespit edilen hastaların koridorlarda yatırıldığı ortaya çıktı.
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