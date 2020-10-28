Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Charlie Hebdo dergisine tepki

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İslam'ın bir barış dini, Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed'in de bir rahmet peygamberi olduğu vurgulandı.

Müslümanların insan haklarını, özgürlükleri ve evrensel insani değerleri benimseyen, her türlü şiddeti ve kötülüğü reddeden bir inanca sahip olduğuna vurgu yapılan açıklamada, son zamanlarda Fransa başta olmak üzere Avrupa'da İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ve saldırıların çok ciddi boyutlara ulaştığına işaret edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Charlie Hebdo isimli dergi de aşağılık yayınlarıyla adeta bu duruma öncülük etmektedir. Söz konusu karanlık dergi, son baskısında yine Peygamber Efendimizi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konu edinen çok çirkin bir karikatür yayınlamaktadır.

Açıkça ifade ediyoruz ki bu yayın ve yapılanlar; dünyadaki iki milyara yakın Müslüman'a yönelik tarifi imkansız bir saygısızlıktır. Kutsala ve vicdana karşı işlenmiş bir insanlık suçudur. İnsani değerleri hiçe sayan korkunç bir ahlaksızlıktır. Hukuku ayaklar altına alan büyük bir düşmanlıktır. İnsan onuruna ve inanç özgürlüğüne kasteden aşağılık bir politikadır."

"İNSANLIĞIN YÜZ KARASI MENFUR DERGİYİ ŞİDDETLE LANETLİYORUZ"

Söz konusu yayının uluslararası sözleşmeleri ihlal eden yobaz bir barbarlık, toplumsal ve küresel barışı zedeleyen sorumsuz ve pervasız bir davranış, kişi ve kitleleri ajite eden bilinçli ve acımasız bir provokasyon olduğu aktarılan açıklamada, "Önemle ifade ediyoruz ki yalan, iftira, hakaret, aşağılama, hedef gösterme, provoke etme gibi tutum ve tavırlar asla özgürlük kavramıyla izah ve kamufle edilemez. Dolayısıyla, insanlığın yüz karası menfur dergiyi şiddetle lanetliyoruz. Fransa'nın yargı organlarından derhal hukukun gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

İlgili ülkelerinin yöneticilerini Müslümanların değerlerini ve kutsallarını korumak, her türlü güvenliklerini sağlamak, vatandaşlık haklarının gereklerini temin etmek için sorumluluklarını yerine getirmeye davet edildiği açıklamada, şu çağrıya yer verildi:

"Avrupa'nın hukuka ve insan haklarına inanan, inanca saygıyı ve toplumsal barışı önemseyen tüm entelektüellerini, akademisyenlerini, aktivistlerini, sivil toplum kuruluşlarını, medya mensuplarını ve akl-ı selim sahibi insanlarını bu açık çirkinliğe ve hak ihlallerine karşı tepki göstermeye ve inisiyatif almaya çağırıyoruz. İnsana ve inanca değer veren tüm din ve inanç mensuplarının tepki göstermesini bekliyoruz. Aksi halde söz konuşu kişi, grup ve kurumlar Müslümanlar nezdinde inandırıcılığını yitirecekler ve derin bir hayal kırıklığına neden olacaklardır.

Şunu da tüm dünya kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz ki bu sistematik tahriklere karşı Müslümanlar asla hukuk dışı yollara başvurmayacak, sağduyu ve akl-ı selim ile hareket ederek haklarını, inançlarını ve evrensel değerleri savunmaya devam edeceklerdir. İnanıyoruz ki insaf, vicdan, hukuk galip gelecek, iyilik ve barış kazanacaktır."