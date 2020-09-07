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07.09.2020 - 00:41 | | DHA

Diyarbakır'da belediyeye ait servis aracı kundaklandı

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesine ait servis aracı park halindeyken kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Can kaybının olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Olay gece saatlerinde, Bağlar ilçesi Körhat Mahallesinde meydana geldi. Park halinde bulunan Bağlar Belediyesinin servis aracı yüzleri maskeli kişilerce kundaklandı. Olayda can kaybı meydana gelmezken, araç kullanılamaz hale geldi. AK Partili Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu olay yerine gelerek bilgi aldı. Olaya ait görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaşan Başkan Beyoğlu, "Servis aracımız yüzleri maskeli teröristler tarafından yanıcı madde ile kundaklanarak yakılmıştır. Bu olayı yapan zihniyeti lanetle kınıyorum. Bağlar halkımız müsterih olsun. Hizmetlerimiz artarak devam edecektir dedi.

İKİNCİ KUNDAKLAMA VAKASI

Temmuz ayında da yüzleri maskeli ve silahlı bir grup, içerisindeki işçileri indirdikten sonra Bağlar Belediyesine ait temizlik aracını yakmış, araç kullanılamaz hale gelmişti.  

Diyarbakır'da belediyeye ait servis aracı kundaklandıDiyarbakır'da Bağlar Belediyesine ait servis aracı park halindeyken kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Can kaybının olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.
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