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08.06.2020 - 10:54 |

Diyarbakır'da PKK'nın lav silahı ve uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'ın Hazro ve Lice ilçeleri kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 110 kilogram esrar ve 330 bin 603 kök kenevir ile lav silahı ele geçirildi.

Diyarbakır'da PKK'nın lav silahı ve uyuşturucu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesi Çavundur, Dolunay ve Yalaza Mahallelesi ile Hazro ilçesi Çitlibahçe Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Şehit Jandarma Er Nusret Akar' operasyonu tamamlandı.

Operasyon kapsamında 110 kilogram esrar ve 330 bin 603 kök kenevir ile lav silahı, ruhsatsız tabanca, 269 fişek, 17 şarjör, 4 keskin nişancı tüfeği kütüklüğü, 200 metre elektrik kablosu, 2 pil şarj cihazı, 200 metre streç naylon, 39 fanila ve terörist kıyafetleri ele geçirildi.

Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğerleri imha edildi.

Eski ortağının iş yerine kurşun yağdırdıİstanbul Okmeydanı’nda bir şahıs 200 bin lira borcu olduğunu eski ortağının iş yerini bastığı dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı. Taş ve sopayla iş yerinin camlarının kırarak tabancasıyla da 7 el ateş açan şahıs, Beyoğlu polisi tarafından yakalandı.
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