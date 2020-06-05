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05.06.2020 - 10:41 | | DHA

Diyarbakır'da şüpheli poşetten giysi çıktı

Diyarbakır'da, yeraltı çarşısı girişine bırakılan şüpheli paketten giysi çıktı.

Diyarbakır'da şüpheli poşetten giysi çıktı

Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis Yeraltı Çarşısı girişinde sabah saatlerinde poşet görenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatıp, çarşı girişine güvenlik şeridi çekti.

Çağırılan bomba imha uzmanı, güvenlik önlemlerinin ardından poşeti kontrol etti. Poşette giysi olduğu belirlenince yol yeniden trafiğe açıldı.

Mahalle halkı, evlerini gözetleyen kişi yüzünden uyku uyumuyor!Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde, bahçelerine girdiği evleri pencerelerinden gözetleyen bir kişi, hem polisi hem de mahalleliyi alarma geçirdi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatırken, mahalleli gençler de ellerinde sopayla nöbet tutuyor.
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