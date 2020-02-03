Doğduğun Ev Kaderindir 5. yeni bölüm 2. fragmanı... Mehdi'den beklenmedik hareket

Doğduğun Ev Kaderindir 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde Kibrit'in yurda verilmesi herkesi kahrediyor. Mehdi Kibrit'i kurtarmak için çabalıyor. Zeynep de Kibrit için bir şeyler yapmak isterken Mehdi, Zeynep'e "Gitme, kal!" diyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehdi’nin teklifinde ne kadar ciddi olduğunu anlayan Zeynep, yeni bir dönemecin eşiğindedir. Aklı ve kalbi bambaşka şeyler söylerken, Zeynep yapması gerekeni seçerek Mehdi’yle evlenmeye karar verir. İkilinin aldıkları evlilik kararı, mahallede de büyük ses getirir.

Diğer tarafta Nermin, kızını bir an önce oradan kurtarmanın planlarını yaparken, Ekrem’in Zeynep için bambaşka planları vardır. Ekrem adımlarını dikkatle atar.

Zeynep hala aldığı kararın şokunu yaşarken Zeliha’nın Sakine’ye yaptığı başka bir teklifle, Zeynep dört bir yandan kuşatılmaya başlanır.

Düğün günü geldiğindeyse, beklenmedik gelişmelerin varlığı ve misafirlerin gelişiyle, Zeynep ve Mehdi’nin ilişkileri başka yaralara gebe olacak, aşılması zor duvarlar aralarına örülecektir.