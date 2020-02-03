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03.02.2020 - 16:45 |

Doğduğun Ev Kaderindir 5. yeni bölüm 2. fragmanı... Mehdi'den beklenmedik hareket

Doğduğun Ev Kaderindir 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Hem Mehdi hem de Zeynep Kibrit için kahroluyorlar. İkili bir formül bulmaya çalışırken Mehdi'nin Zeynep'e söylediği sözler duygu dolu anlar yaşatıyor.

Doğduğun Ev Kaderindir 5. yeni bölüm 2. fragmanı... Mehdi'den beklenmedik hareket

Doğduğun Ev Kaderindir 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde Kibrit'in yurda verilmesi herkesi kahrediyor. Mehdi Kibrit'i kurtarmak için çabalıyor. Zeynep de Kibrit için bir şeyler yapmak isterken Mehdi, Zeynep'e "Gitme, kal!" diyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehdi’nin teklifinde ne kadar ciddi olduğunu anlayan Zeynep, yeni bir dönemecin eşiğindedir. Aklı ve kalbi bambaşka şeyler söylerken, Zeynep yapması gerekeni seçerek Mehdi’yle evlenmeye karar verir. İkilinin aldıkları evlilik kararı, mahallede de büyük ses getirir.

Diğer tarafta Nermin, kızını bir an önce oradan kurtarmanın planlarını yaparken, Ekrem’in Zeynep için bambaşka planları vardır. Ekrem adımlarını dikkatle atar.

Zeynep hala aldığı kararın şokunu yaşarken Zeliha’nın Sakine’ye yaptığı başka bir teklifle, Zeynep dört bir yandan kuşatılmaya başlanır.

Düğün günü geldiğindeyse, beklenmedik gelişmelerin varlığı ve misafirlerin gelişiyle, Zeynep ve Mehdi’nin ilişkileri başka yaralara gebe olacak, aşılması zor duvarlar aralarına örülecektir.

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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