Dolandırıcılık sanığı galerici: Can güvenliğim olmadığı için yurt dışına gittim

Antalya'da çoğunluğu iş insanı çok sayıda kişi, Tuğrul Ekici'nin Muratpaşa ilçesinde 4 yıl önce açtığı galeriden araç satın aldı. Parasını verdikleri araçlarını teslim alamayanlar, geçen 8 Şubat sabahı gittikleri galeride Ekici'ye ulaşamadı. Çalışanların da patronlarının nerede olduğunu bilmediklerini söylemesi üzerine bazı vatandaşlar, galerideki araçları aldı.

ORTAĞI DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Toplam 73 milyon lira dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Ekici hakkında ortağı Kadir D. de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, suç duyurusunda bulundu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Polis ekiplerinin her yerde aradığı Tuğrul Ekici, 15 Haziran günü, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Ekici, Tuğrul Motorlu Araçlar Otomotiv'in sahibi olduğunu, Tuğrul Ekici Otomotiv'de de yüzde 10 ortaklığı bulunduğunu ifade etti. Savcılıktaki ifadesinde şirket yetkilisinin Kadir D. olduğunu öne süren Ekici, “Sahibi olduğum oto galeri şirketi 7 yıldır faaliyette. Olaydan iki ay önce de yüzde 10 ortağı olduğum şirket kuruldu. Suçlamalarda isimleri okunan kişiler, birlikte iş yapan 5 ayrı gruptur. Bu kişilerle ticari ilişkim olduğu doğrudur. Ancak vadeli satışlar sebebiyle henüz alacaklarımı tahsil edemediğim bir dönemde birçok müşteri aynı anda vadesi gelmemiş alacaklarını isteyince ödeme güçlüğüne düştüm" dedi.

YURT DIŞINA KAÇTI

Tehdit edildiğini ve 7 Şubat'ta iş yerinin kurşunlandığını anlatan Tuğrul Ekici, bu nedenle Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek zorunda kaldığını söyledi. Ekici, "Salgın nedeniyle ülkeye dönüşüm gecikti. Yasaklar kalkınca geldim. Bu zaman zarfında 20 milyon lira civarında ödeme yaptım, araç iadelerini gerçekleştirdim. Benim kaçmak gibi bir düşüncem yoktu. Dolandırıcılık kastıyla hareket etmedim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" diye konuştu.

Tuğrul Ekici, sevk edildiği adliyede, 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan tutuklandı.

'PANDEMİ NEDENİYLE DÖNÜŞÜM GECİKTİ'

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Tuğrul Ekici, savcılığa verdiği ifadesini tekrarladı. 10 ayrı dolandırıcılık suçundan sorumlu tutulan Ekici savunmasında, 2016 yılında galeri açtığını anlatarak, “Ben bu iş yerini alın terimle açtım. Onu bir yerlere taşıdım. Son zamanlarda işlerim kötü gitti. Bu yıl, 1 ile 7 Şubat tarihleri arasında 6 milyon TL borç ödedim. 7 Şubat tarihinde 420 bin TL olan bir çekimi ödeyemedim. İş yerim kurşunlandı, yağmalandı. Can güvenliğim olmadığı için yurt dışına gittim. Pandemi nedeniyle de dönüşüm gecikti. Yurda giriş yaptığım zaman da tutuklandım" dedi.

Ekici, alacaklı olduğunu iddia edilen birçok kişiye parasını ödediğini, borçlu olduğu kişilere ise borcunu ödeyeceğini söyledi. Duruşma ertelendi.