Domuz bağıyla öldürülen Nijeryalı DJ uyuşturucu satıcısı çıktı!

Şişli, Mecidiyeköy Mahallesi, Şehit Er Cihan Namlı caddesi, Emek 1 Sokak'ta 8 Şubat'ta meydana gelen olayda bir süredir haber alamadığı kiracısının evine giden ev sahibi içeri girdiğinde Emmanuel İfeanyi Orwunnah'un cesedi ile karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri Emmanuel İfeanyi Orwunnah'un elleri ve ayakları bağlandıktan sonra bıçakla öldürülmüş olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede gece kulüplerinde DJ'lik yaptığı öğrenilen Emmanuel İfeanyi Orwunnah'un evinden 2 adet altın kolye, cep telefonu, bilgisayar, televizyon ve oyun konsolunun çalındığı belirlendi. Detaylı incelemelerde cinayetin iki gün önce işlendiği ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili yaptığı çalışmada Jonathan C.(28) Esenyurt'ta bir rezidansta gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takibin devamında dün gerçekleştirilen operasyonla Sandro M.(32) yakalandı.

Şüphelilerin poliste verdiği ifadelerinde Sandro M.'nin cinayeti işlediklerini itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelilerin, Emmanuel İfeanyi Orwunnah ile uyuşturucu ticareti yaptıkları söyledikleri öğrenildi.

'İŞKENCE ETTİK'

Şüpheli Sandro M.'nin olay günü arkadaşı Jonathan C. ile birlikte Orwunnah'nın evine gittiklerini kendisine "Eşim hamile bana olan 1200 dolar borcunu öde" dediği DJ'in bunu reddetmesi üzerine kendisiyle boğuştuklarını ardından Nijeryalı Dj Emmanuel İfeanyi Orwunnah ellerini ve ayaklarını domuz bağıyla bağlayarak işkence ettikleri ardından öldürdüklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheli Sandro M.'nin uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranmasının olduğu ayrıca cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şubede işlemleri tamamlanan Brezilya uyruklu iki şüpheli adliyeye sevk edildi.