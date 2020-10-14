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14.10.2020 - 14:19 | | DHA

Döviz bürosu sahibi 400 doların sahibini arıyor!

Adana’da döviz bürosu sahibi Cumali Tepeli, büroda yere 400 dolar düşüren müşterisini bulmak için çağrıda bulundu. Tepeli, paranın sahibinin bulunamaması halinde, hayır kurumuna bağışlanacağını belirtti.

Döviz bürosu sahibi 400 doların sahibini arıyor!

Seyhan ilçesi Özler Caddesi'ndeki döviz bürosu sahibi Cumali Tepeli, 2 gün önce döviz bozdurmaya gelen ve tanımadığı bir müşterisinin, cebindeki 400 doları yere düşürdükten sonra dükkandan ayrıldığını söyledi. Tepeli, güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde, parayı düşürdüğünü fark etmeyen müşterisinin ceplerini yokladığında para bulamaması üzerine panikle dükkandan ayrıldığını gördüğünü belirtti.

Müşterisinin gelip parayı alması için çağrıda bulunan Tepeli, "Biz yerde parayı bulduğumuz zaman görüntüleri izleyince fark ettik ki, müşteri de bürodaymış ama işlem yapmadan çıkmış. O sırada herkese sorduk ama kimse sahiplenmedi. Bir an önce müşterimizin gelip parayı almasını bekliyoruz. Yoksa bu parayı bir süre muhafaza ettikten sonra hayır kurumuna bağış yapacağız" dedi.

 

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