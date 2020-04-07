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07.04.2020 - 13:24 |

Doya Doya Moda neden yok? Doya Doya Moda saat kaçta başlayacak? TV8 yayın akışı Salı

TV8 kanalının beğeniyle izlenilen yarışması Doya Doya Moda neden yok bugün? Doya Doya Moda izleyicileri TV8 yayın akışını kontrol ediyor. 7 Nisan 2020 Salı gününe ait TV8 yayın akışında Doya Doya Moda yayın saatinin değiştiği görülüyor. Peki Doya Doya Moda saat kaçta yayınlanacak?

Doya Doya Moda neden yok? Doya Doya Moda saat kaçta başlayacak? TV8 yayın akışı Salı

Hafta içi her gün izleyicisini ekrana kilitleyen Doya Doya Moda yarışması bugün her zamanki saatinde ekrana gelmedi. Durum böyle olunca izleyenler, Doya Doya Moda yarışması hakkında bilgi almak için arayışa koyuldu. Peki doya Doya Moda yarışması bugün yayınlanmayacak mı? Doya Doya Moda saat kaçta başlayacak? İşte Doya Doya Moda yarışmasının yeni yayın saati...

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Doya Doya Moda yarışması bugünden itibaren hafta içi her gün saat 15:30'da yayınlanacağı belirtildi.

TV8 YAYIN AKIŞI SALI

Doya Doya Moda neden yok Doya Doya Moda saat kaçta başlayacak TV8 yayın akışı Salı

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