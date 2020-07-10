DSÖ Ofisi İstanbul’da açılacak

İstanbul’da İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi’nin açılacağını belirten Koca, şunları söyledi: “Türkiye’nin pandemi yönetimindeki politikaları, Bilim Kurulumuz tavsiyeleri ve DSÖ rehberleri çerçevesinde şekillenmiştir. Bundan sonraki normalleşme süreci ve sonrasında yapılacak planlamalarda yine yakın iş birliğimizi devam ettirme kararlılığı içerisindeyiz. Türkiye’nin sağlık alanında son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elde ettiği başarılar ve DSÖ teknik kapasitesi temelinde şekillenen birçok uluslararası ortak çalışmayı önümüzdeki dönemde uygulamaya koyma kararlılığı içerisindeyiz. Bu anlayışın en somut örneklerinden biri olarak İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi’ni hızla İstanbul’da hayata geçiriyoruz.

‘Alanında tek’

Bu Ofis, DSÖ Avrupa Bölgesi’nde Kovid-19 başta olmak üzere sağlık acil durumları konusunda faaliyet gösterecektir. Alanında tek olması nedeniyle DSÖ açısından özel bir konuma sahip olan ofis, yapacağı çalışmalarla Kovid-19 kapsamındaki güncel ihtiyaçların karşılanması konusunda rehberlik edecektir. Tüm dünyanın Kovid-19 pandemisi ile mücadele etmeye çalıştığı bu dönemde insani krizlere müdahale, acil durumları önleme, hazırlık, risk yönetimi ve kapasite geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek olan bu ofisin İstanbul’da açılması ülkemizi uluslararası bir merkez haline getirecektir.”

DSÖ ile anlayış birliği ve hedefler açısından görüş farklılıklarının olmamasının beklenemeyeceğinin altını çizen Koca, “DSÖ’nün yeni dönemde özellikle acil durumlarda daha proaktif bir yapıya dönmesini bekliyoruz. DSÖ’nün bu yeni dönemde doğrularıyla, yanlışlarıyla, başarılarıyla, başarısızlıklarıyla tekrar değerlendirildiği küresel bir istişare dönemine geçmek gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye dünyada, özelde Avrupa’da sağlık statüsünün geliştirilmesi sürecinin sağında veya solunda değil yeni dönemde tam merkezinde yer alacaktır” dedi. Koca, daha sonra Kluge ile İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi sözleşmesini imzaladı. İmza töreninde, editörlüğü kendisinin ve Kluge’nin yaptığı, Türkiye’nin pandemi sürecinde yaptıklarının detaylarıyla anlatıldığı kitabı Kluge’ye takdim etti. Koca, kitabın DSÖ’nün web sitesinde yayımlanacağını anlattı.

‘Türkiye önemli bir başarıya imza attı’

Yakasına DSÖ ve Türk bayrağı rozeti takan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, şunları kaydetti: “Türk halkına ve Türk yetkili makamlarına pandemiye karşı verdikleri yanıt, ülke sınırlarını aşacak şekilde sergiledikleri dayanışma için içten takdir ve saygılarımı sunmak isterim. Türkiye, Kovid-19 mücadelesinde çok önemli bir virajı almaktadır ve vaka yükü ile ölümler yüzde 75 oranının üzerinde azalmıştır. Bunun, AB’nin güvenli seyahat edilecek ülkeler kriterleri arasına girdiğini düşünüyoruz. Türkiye, yaşlı nüfusun korunmasında aldığı önlemler sayesinde de çok önemli bir başarıya imza attı. Avrupa’da bazı ülkelerde bu konuda felaketler yaşandı. Türkiye’deki durumun iyiye gittiğini ve mevcut koşulların sınırların açılmasına olanak sağlayacak şekilde olduğu görüşlerimi Alman yetkililere bildirdim.”

Sözünü tuttu, ilk ziyareti Türkiye’ye

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; katıldığı Bilim Kurulu toplantısında Türkiye’yi övdü. Bilim Kurulu üyelerine Türkiye’ye yönelik ziyaretinin sebebini açıklayan Kluge, seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk ziyaretinin en başarılı ülkeye olmasına yönelik kendisinin daha önce verilmiş bir sözü olduğunu belirtti. Kluge, Kovid-19 ile mücadelede Türkiye’de vaka yükü ile ölümlerin yüzde 75 oranının üzerinde azaldığını, bu yüzden daha önce vermiş olduğu sözü yerine getirerek ilk ziyareti Türkiye’ye yaptığını kaydetti. Türkiye’nin güçlü sağlık sistemi olduğu konusunda övgüde bulunan Kluge, Türkiye’yi diğer ülkelere de örnek gösterdiklerini kaydetti. Toplantıda DSÖ’nün “hidroksiklorokin” ölüm oranlarını düşürmede başarısız kaldığı gerekçesiyle durdurulduğunu açıklaması da Kluge’ye soruldu. Türkiye’nin hidroksiklorokin kullanımını kesmediği, dünyada 2 bin 600 kişilik yeni bir çalışma yapıldığı ve yapılan çalışmada, hidroksiklorokinin ölüm oranın azaltıldığına dair veriler olduğu hatırlatıldı. Bunun üzerine Kluge’nin “Hidroksiklorokin ile ilgili sizlerden Türkiye’den gelecek çalışmayı da bekliyoruz” dediği öğrenildi.