Duayen hocayı kaybettik

İstanbul Tıp Fakültesi’nde binlerce öğrenci yetiştiren, 78 yaşındaki emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Dilmener, koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı nedeniyle bir aydır hastanede tedavi görüyordu. Yoğun bakımda olan Dilmener hocaya kök hücre ve plazma tedavisi yapıldı ama sonuç alınamadı.



Öğrencileri baktı



İç hastalıkları alanında ‘duayen hocalar’dan biri olan Prof. Dr. Murat Dilmener’in dün hastanede öldüğü açıklandı. İstanbul Tıp Fakültesi’nden emekli olan Prof. Dr. Dilmener’in tedavisini Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde yetiştirdiği öğrenciler sürdürüyordu. Duayen hoca, hakkında soruşturma başlatılan 135 profesörden biriydi. Soruşturmanın nedeni ise maddi durumu olmayan hastaları, hastanenin döner sermaye geliriyle hukuka aykırı şekilde ücretsiz tedavi etmeleriydi. Profesörlerden toplam 3.5 milyon liralık tedavi masrafını ödemeleri istenmiş, Murat Dilmener’e de 500 bin liralık borç çıkarılmıştı. Yargıtay, hocaların bu paraları fakir hastaların tedavisi için kullandıklarına karar verip dosyayı kapatmıştı.



‘O bir efsaneydi’



Süryani toplumunun tanınan hekimlerinden Prof. Dr. Murat Dilmener için sosyal medyada paylaşılan mesajlardan bazıları:



NEŞE DİREK: Türkiye’de tıpta bir dönemi geride bıraktıran kayıplar... Murat Dilmener hoca elinizde hiçbir tanısal test ve görüntüleme yokken, hastalığı anlamak için tam fizik muayeneyi ısrarla savunan bir hocaydı. Genel dahiliye anlamında bana çok şey katmıştır.



KUBİLAY KARŞIDAĞ: Prof. Dr. Murat Dilmener hocamız, hekimliğin, hocalığın sadece doktorluk ve akademik bilgi olmadığını, diğergam olmadan hekim ve hoca olunamayacağını davranışlarıyla öğretti bize. Saygınlığını ve hekimliğin saygınlığını hep korudu.

Allah gani gani rahmet eylesin.



DR. ENER ÇAĞRI DİNLEYİCİ: İstanbul Tıp Fakültesi’nin bir başka efsane hocası Prof. Dr. Murat Dilmener’i de Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Tıp eğitimimizde iz bırakan, yön verenlerden biriydi. Allah rahmet eylesin. Böyle hocalardan ilk eğitimimizi aldığımız için saygı ve minnetle.



DR. HALE EREL: Murat Dilmener hocayı dahiliye stajında tanıdık. Yetişmemizde çok katkısı olan hekimlik mesleğini bize sevdiren, fedakar, dürüst ve tek kelime ile örnek bir hekim olan Murat hocayı kaybetmemizden dolayı çok üzüldüm. Hepimizin başı sağ olsun, ışıklar içinde uyusun. Bu son olsun.



Çapa’nın üç profesörü virüs kurbanı

Prof. Dr. Murat Dilmener gibi İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi’nden yolu geçen hocalar Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ve Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de Twitter hesabından Dilmener’in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurduğu paylaşımında şunları yazdı: “Bir değerli hocamızı daha koronavirüs infeksiyonu nedeniyle kaybettik.”