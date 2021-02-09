Düğün salonları açık mı, ne zaman açılacak? Düğünler serbest mi? Son dakika gelişmeleri...

Düğün salonları ve nişan salonları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Düğünler serbest mi? Evlenecek ya da nişanlanacak olan çiftler düğün tarihlerini belirlemek için düğün salonlarının açılış tarihini merak ediyor. Koronavirüs salgını nın seyrinde yaşanacak olumlu gelişmelerin düğün salonlarının açılışında önemli rol oynayacak.

DÜĞÜN SALONLARI, NİŞAN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Düğün salonlarının açılış tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Koronavirüs salgınının seyrini kontrol altında tutmak ve vaka sayılarında düşüş yaşanması için düğün salonlarının kapalı tutulması kararı devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." ifadesini kullanmıştı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi EMSC'nin geçtiği son dakika verilerine göre; saat 10.30'da İzmir Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.