Düğün salonları açılacak mı? Nikah salonları açık mı, düğünler serbest mi?

Düğünler serbest mi? Nikah salonları düğün yapacaklar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle toplu etkinlikler yasaklanmıştı. Böylelikle düğün, kına, nişan gibi etkinlikler de geçici süre ertelenmişti. Son günlerdeki koronavirüs tablosunda yer alan vaka ve ölü sayısındaki iyileşme ile kısıtlamaların kalkabileceği gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası kısıtlamaların gevşetilmesine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

NİKAH SALONLARI AÇIK MI?

Kovid-19 önlemleri kapsamında nikah salonları belirli kurallar çerçevesinde faaliyet yürütüyor. Nikahlar en son alınan kararlar neticesinde 1 saat içerisinde nikah salonlarında gerçekleştirilebiliyor.

DÜĞÜN SALONLARI AÇILACAK MI?

Evlilik hayali kuran ve kısıtlamaların kalkmasıyla düğün yapmayı planlayanlar yasakların kalkacağı günü bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine ardından açıklamalarda bulunarak; ''Yine vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz. Bu vesileyle belediyelerden ve organize sanayi bölgeleri yönetimlerinden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının uygulanması hususunda hassasiyet göstermelerini beklediğimizi belirtmek istiyorum." ifadelerine yer verdi ancak düğün salonlarına ilişkin bir detay paylaşılmadı. Bu nedenle düğün salonlarının açılması kısa süre için söz konusu değil.