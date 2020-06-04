Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak, uzmanlar ne diyor?

Düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler ne zaman başlayacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde restoran, kafe, kahvehaneler, ehliyet kursları gibi birçok kurumun açılışına dair bilgiler 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen kabine toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Normalleşme takvimi ve tarihi içerisinde henüz yer almayan düğünler ve düğün salonları hakkında ise araştırmalar tüm hızıyla devam ederken evlilik hazırlıkları yapan binlerce genç ve sektör çalışanı konuya ilişkin araştırmalarına devam ediyor. Peki Düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler ne zaman yapılmaya başlanacak?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrası gazetecilerin sorduğu sorulara yanıt veren Çelik, düğün salonlarının açılıp açılmayacağı ile ilgili şunları söyledi;

18 yaş, 65 yaş konusunda bir konuşma yapmadık. Bizim hassasiyetimiz onların hayatlarının korunmasıdır. Şu anki süreç yeni başladı. Biraz geçsin tekrardan ele alınacaktır. Düğünlerle ilgili bir değerlendirmemiz olmadı.

BİLİM KURULU ÜYELERİ NE DİYOR?

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü düğün salonlarının ne zaman açılacağına dair net bir tarih vermek mümkün değil açıklamasında bulundu. Ama şu bir gerçek, kapalı mekânlarda, düğünler de dahil, kongre ve toplantılar yakın zamanda pek olacak gibi durmuyor açıklamasında bulundu.