Düğün salonları ne zaman açılacak? Nikah salonları hangi tarihte açılıyor?

Düğün salonları hangi tarihte açılacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapatılan nikah salonları ve düğün salonlarının hangi tarihte açılacağı belli oldu. Binlerce sektör çalışanı tarafından merak içerisinde beklenen Düğün salonları ne zaman açıklanacak sorusu dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki Düğün salonları ve nikah salonları hangi tarihlerde açılacak?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir. Aldığımız kararların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum."

"18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır"

Erdoğan, halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları milletle paylaştıklarını anımsatarak bu hafta toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı:

"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 00.00'a uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğa parkları sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir. Aldığımız kararların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum."