Düğün ve nikâhlara korona ayarı: Oyun, dans, halay yok

Nikâh ve düğün davetiyelerinde; Kovid-19 nedeni ile başta maske ve sosyal mesafe olmak üzere uyulması gereken tedbirlere ilişkin bilgi ve uyarı yazıları bulunacak. Ayrıca nikâh ve düğünlerde tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az 14 gün saklanacak. Sağlık Bakanlığı’nca, “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” güncellenerek “Nikâh ve düğünlerde alınması gereken önlemler” başlığı eklendi. İşte o yeni kurallar:



Nikâh ve düğünler, virüsün bulaşma riskinin azaltılması amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.



Nikâh ve düğün salonlarına maske takılarak girilecek, tören ve kutlamalar sürecinde de takılması (gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dahil olmak üzere) sürdürülecek.



Nikâh ve düğün salonlarında 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve davetli planlaması yapılacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek.



Nikâh şekeri, davetlilerle sosyal mesafe korunarak dağıtılacak. Dağıtan kişide maskeye ek olarak yüz koruyucu/gözlük bulunacak.



Takılar sandık ya da benzeri bir toplama kutusu aracılığıyla toplanacak.



Törenlerde oyun, dans, halay gibi gösteriler yapılmayacak.



Uyarılı davetiye



Nikâh-düğün davetiyelerinde koronavirüs nedeni ile bütün misafirlerin maskeleri ile gelmeleri ve nikâh/düğün boyunca maske kullanmaları, düğün/nikâh salonu girişlerinde ateş ölçümü yapılacağı, düğün/nikâh süresince ve giriş çıkışlarda sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiği gibi konularda bilgi ve uyarı yazıları yer alacak.



Nikâh ve düğünlerde tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri de en az 14 gün saklanacak.