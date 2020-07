Düğüne nişana gözlemci geliyor

Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:



VATANİ GÖREVE SAYGI: Hastalığın bugünlerde öne çıkan yayılma ortamlarını açıklamalarımızdan biliyorsunuz. Nişan törenleri, düğünler, taziyeler, pazar yerleri, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları, asker uğurlamaları, sahiller ve plajlar. Düğünlerde bir çiftin sevincine yarın gölge düşürme korkusu bile tek başına tedbirlere uymak için yeterli olmalıdır. Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük. Düğün, nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına gözlemci bulundurulması yönünde hazırlık söz konusudur. Cenazeler, taziyeler, mevlitler yeni acılara sebebiyet vermemelidir. Asker uğurlamasında ne uğurlayan ne de uğurlanan hiç risk almamalıdır. Sağlık da, vatani göreve saygı da bunu icap ettirir. Gençlerimiz testi pozitif çıkan Mehmetçikten mesuldür.



ANADOLU’DA BİRİNCİ DALGA DEVAM EDİYOR: Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep, Urfa başta olmak üzere bazı illerde hastalık pik seviyesine ulaşıyor. Bu iller en yüksek vaka sayılarını yeni görmektedir. Buralardaki vaka artışlarının ancak tedbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz. Mevcut durum Türkiye ortalamasına ilişkin genel dağılımdan çok belli şehirlerdeki artışlardan kaynaklanmaktadır. Anadolu’da birinci dalga halen devam ediyor. Filyasyonda yüzde 99.4’e kadar ulaştığımızı ve bugüne kadar 1 milyon 364 bin 614 kişinin bu anlamda temaslının tarandığını ve ortalama filyasyon süremizin de baştan 48 saat iken şu an ortalama 26 saate, son haftalarda da 12 saate kadar indiğini söyleyebilirim. Ortalama yatış süremizin, yoğun bakımda kalış süremizin düştüğünü, yatış süresinin 21-22 günden 3 günlere kadar indiğini, ortalama yoğun bakım sürelerinin 19-20 günden 2 günlere indiğini gösteren bir tablo. Son 3 gün ortalamasıyla en fazla vaka görülen 7 ili söylemek istiyorum. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa. Ayrıca son 3 gün en az vaka görülen 7 il ise, Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.



18 BİN KİŞİ ANTİKOR TESTİNİ REDDETTİ: Testler geçen hafta tamamlandı. Çalışmayı kabul etmeyen her birey için TÜİK tarafından iki yedek belirlenmişti. İki yedeğin de kabul etmediği 18 bine yakın kişi oldu. Bununla ilgili çalışmayı 18 bin eksikle bitirebilirdik. Böyle olsun istemedik. Çünkü uluslararası önemli bir çalışma olacak. DSÖ Avrupa Direktörü Türkiye’ye gelecek bugün. Bu önemle üzerinde tartışacağımız bir konu olacak. Yeni 18 bin kişi belirlenecek.



VARDİYA DÜŞÜNCESİ YOK: Yoğun bakımlardaki doluluk oranı yüzde 59-61 oranında. Şu dönemde acil olmayan hastaları da 1 Haziran’dan itibaren kabul ediyoruz. Herhangi bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Kamuda da vardiya sistemine geçmek gibi şu an gündemimizde yok. Bölge bazında her zaman kararlar alınabilir.



‘Bayramda kısıtlama olabilir’



İL BAZINDA KISITLAMA: (Kurban Bayramı öncesi kısıtlama olur mu?) Kısmen Bilim Kurulu’nda gündeme geldi. Sesli tartışıldı ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar salgının seyrine göre konudaki bu öneriler daha netleşmiş olur. Burada ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği, çünkü il bazında eğer vaka artışının yoğun olduğu iller söz konusu olursa oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir. Bunu da bayrama doğru illerdeki vaka seyrine göre, il bazında birtakım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız.



Bin 41 yeni vaka



Türkiye’de dün bin 41 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 208 bin 938, can kaybı 5 bin 282 oldu. Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca’nın Twitter’dan paylaştığı “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerine göre, dün 49 bin 302 test yapıldı, bin 41 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.



22 hasta vefat etti, 2 bin 219 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 3 milyon 782 bin 520, vaka sayısı 208 bin 938, vefat sayısı 5 bin 282 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 172, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 406, toplam iyileşen hasta sayısı da 187 bin 511 oldu. Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır.”