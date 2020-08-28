DYK başvuru e Kurs giriş | 2020 Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvurusu nasıl yapılır?

Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuruları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen tarihlere göre öğretmen başvuruları 28 Ağustos'a kadar uzatılmıştı. Peki, öğrenci başvuruları için süreç ne zaman sona erecek?

DYK E-KURS ÖĞRETMEN BAŞVURULARI SON GÜN

Öğretmenlerin atama yer değişikliği iş ve işlemleri nedeniyle Destekleme ve Yetiştirme Kursları öğretmen başvuruları 28 Ağustos 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.

DYK ÖĞRENCİ BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında ise öğrenci başvuruları alınacak.

31 Ağustos 2020 tarihinde kurs sınıfları oluşturulacak ve dersler başlayacak.

6 Haziran 2021 tarihinde kurslar tamamlanacak.

E-KURS DYK BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ