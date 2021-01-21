DYK kursları açılacak mı, ne zaman? 8.ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime mi başlıyor (mezun sınıfı)?

DYK kursları detayları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Destekleme ve yetiştirme kursları, 12.sınıflara yönelik özel öğretim kursları ve özel okullardaki takviye kurslarının yüz yüze eğitime başlayacağı tarih ve şartlar belirtildi. Peki DY kursları ne zaman açılacak? 8.ve 12 sınıflar yüz yüze eğitime mi başlıyor?

DYK KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12. sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak.

Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları ile özel öğretim kurslarındaki yüz yüze eğitime ilişkin iş ve işlemleri düzenleyen iki ayrı yazı illere gönderildi.

8. VE 12. SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Buna göre, resmi okullarda eğitim alan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki bu sınıflara yönelik takviye kurslarında, 12. sınıf öğrenci ve mezunlarına yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'tan itibaren başlatılacak.

Kurslarda, öğrencilerin ve kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek, bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek.

Resmi okullardaki kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanlar, salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul pansiyonlarında kalabilecek.