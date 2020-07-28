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28.07.2020 - 09:24 | | DHA

E-5’te şaşkına çeviren manzara! Midibüs kapısı açık yolculuk etti

İstanbul E-5 karayolu Kadıköy mevkiinde seyir halinde olan bir midibüs kapısı açık halde ilerledi. Kapısı açık ilerleyen midibüs, görenleri adeta şaşkına çevirdi.

E-5’te şaşkına çeviren manzara! Midibüs kapısı açık yolculuk etti

E-5 karayolu Kadıköy mevkiinde ilerleyen Kamil Koç firmasına ait bir servis midibüsü, kapısı açık halde ilerleyince şaşkınlığa neden oldu. Kapısı açıkken seyir halinde olan midibüs, görenleri adeta pes dedirtti. Midibüs sürücüsü bu sorumsuz davranışıyla trafik kurallarını hiçe saydı.

Öte yanda sürücünün toplu taşıma aracında maskesiz olması ve emniyet kemerini takmaması dikkat çekti.

 

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