E - Devlet 1000 TL sosyal yardım parası sorgulaması nasıl yapılır? Başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?

E - Devlet sosyal yardım parası sorgulaması nasıl yapılır? Başvuruları nereden ve nasıl yapılacak? Corona virüs kapsamında düşük gelirli vatandaşlara 1000 TL yardımda bulunuluyor. Binlerce vatandaş bu imkandan yararlandı hala yararlanamayan vatandaşlar ise bu sorulara cevap arıyor. İşte detaylar...

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ikinci defa 1000 TL yardımların başlayacağı müjdesini verdi. Bakan Selçuk; “Belirlediğimiz kriterler ışığında 2,1 milyon haneye 1000 liralık desteğimizi ilettik. Haftaya sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız aracılığıyla belirlediğimiz 2,3 milyon haneye yardımları ulaştırabileceğiz. Bu süreçte toplamda 4,5 milyon haneye ulaşmış olacağız.” dedi.

Bakanlığın yeni nakdi yardımına, 1. Faz’da olduğu gibi yine başvuru yapılmayacak. Corona virüsünden ekonomik olarak etkilenen kişiler bakanlık tarafından tespit edilecek ve yardımlar PTT görevlileri tarafından evde ödenecek.

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3. FAZ ÖDEMELERİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Bakan Selçuk, “3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Corona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız” dedi.