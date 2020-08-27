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27.08.2020 - 09:10 |

e-Kurs DYK başvuru ekranı | DYK öğrenci, öğretmen başvurusu nasıl yapılır?

Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuruları devam ediyor. 21-25 Ağustos tarihleri arasında başvuruları alınan öğretmenler için ek süre verildi. DYK öğretmen başvuruları 28 Ağustos Cuma'ya kadar alınmaya devam edecek. DYK öğrenci başvuruları ise 26 Ağustos itibariyle başlamıştı. Peki, e-Kurs ile DYK başvurusu nasıl yapılır?

e-Kurs DYK başvuru ekranı | DYK öğrenci, öğretmen başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuruları devam ediyor. Öğretmenler için verilen süre uzatıldı. Öğrenci başvuruları ise devam ediyor. Peki, DYK başvurusu nasıl yapılır?

DYK E-KURS ÖĞRETMEN BAŞVURULARI

Öğretmenlerin atama yer değişikliği iş ve işlemleri nedeniyle Destekleme ve Yetiştirme Kursları öğretmen başvuruları 28 Ağustos 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.

DYK ÖĞRENCİ BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR?

26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında ise öğrenci başvuruları alınacak.

31 Ağustos 2020 tarihinde kurs sınıfları oluşturulacak ve dersler başlayacak.

6 Haziran 2021 tarihinde kurslar tamamlanacak.

E-KURS DYK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

 

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