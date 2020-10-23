e Nabız grip aşısı sorgulama, girip aşısı kimlere yapılacak? e-Nabız'a nasıl kayıt olunur ve şifre nasıl alınır?

e-Nabız sisteminde grip aşısı olabilecek kişilerin listesi yer alıyor. Son günlerde girip aşısı listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek isteyenler e-Nabız sistemi ile ilgili detayları araştırıyorlar. Peki e-Nabız'a nasıl kayıt olunur? e Nabız grip aşısı sorgulama işlemi nasıl yapılır?

E-NABIZ'A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e-Nabız sistemine, E-Devlet üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

Eğer, e-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

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E-NABIZ ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

e-Nabız’ a giriş yaptığınızda, Anasayfada Sağ üst köşede profil fotoğrafının altında yer alan “Profil Düzenle” veya "PROFİLİ TAMAMLA" butonuna tıkladığınızda gelen ekrandan şifre değişikliği yapılabilir.

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILACAK?

Bakan Koca, grip aşısı ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Grip aşısıyla ilgili bildiğiniz gibi bir yıl sonrasının aşısı erken dönemde bir yıl önceden biz şimdiden sipariş etmeye çalışıyoruz. Bu yılın olan aşının siparişi de geçen yıllara dayanır. Dünyada grip aşısının arzı yüzde 20 oranda arttı. Pandemiyle birlikte grip aşısının önemi daha da artmış oldu. Biz bu yıl için 1 milyon 350 bin grip aşısını tedarik etmiş olduk. 400 bin doz grip aşısı eczanelere dağıtıldı. Önümüzdeki 2 ve 3 hafta içerisinde devamını da eczanelere göndermiş olacağız. Grip aşılarını daha da arttırmak için yoğun bir gayret içindeyiz. Geçen yıla göre grip aşısını 3 milyon dozun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Geçen yıla göre en az iki kat artmış olacak. Bu durumda dünyada arzının çok olmadığı talebin fazla olduğu dönemde grip aşını özellikle riskli olan kişilere yapmak gerekiyor. Özellikle 1) riskli gebelere (26 haftadan sonra ve doğumdan sonraki ilk 2 haftada olanlara 2) 65 yaş üstü kronik hastalığı olanlara, 5 yaş altı kronik hastalığı olanlara, 5-65 yaş arası 2 kronik rahatsızlığı olanlara, özellikle riskli olan sağlık çalışanlarımıza ve organ nakli olan kişilere olmak üzere ilk planda bunun dağıtımını hedefleyerek planladık ve peyderpey gelen aşıyı da bu çerçevede dağıtmış olacağız. Vatandaşımız e-nabız üzerinden riskli olmadığını görüp "ben yaptırmayacak mıyım" diye düşünmemeli. Sağlık çalışanlarımıza isterse Halk Sağlığı üzerinden yapılacak. Devamında bizim özellikle artışını hedeflediğimiz daha fazla tedarik için gayret gösterdiğimiz aşıyla ilgili bu kademelendirmeyi genişletmeyi düşünüyoruz. Bu anlamda telaşlanmayalım."