e okul giriş LGS tercihleri için son günler | Lise tercih yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ne zaman açıklanır?

Lise tercihleri sona yaklaşırken, yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ile ilgili detaylar da merak edilmeye başlandı. Öğrenciler, tercih sonuçlarına göre yerleştikleri okulları değiştirmek istediği takdirde boş kontenjan durumlarına göre nakil tercihinde bulunabilecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB tarafından belirlenen tarihlere göre LGS tercihleri 20 - 29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tercihler yapılırken taban puan ve yüzdelik dilimlere göre belirlenecek.

Öğrenciler MEB tarafından oluşturulan tercih robotuna göre tercihlerini yapacaklar. Tercih robotunda istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında okul listesine ve detaylarına ulaşabilecekler. Robotta, okul türleri, il, ilçe ve 2019 yılına ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.

KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

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YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

29 Temmuz'da tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından 10 Ağustos tarihinde yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar açıklanacak?

LGS NAKİL SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı 17 Ağustos 2020'de belli olacak. 2. nakil sonuçlarının ilanı 24 Ağustos 2020'de olacak.