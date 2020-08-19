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19.08.2020 - 10:52 |

e Okul giriş nasıl yapılır? e-Okul VBS giriş ekranı...

LGS ikinci nakil başvuruları devam ederken bu işlemler e-Okul üzerinden gerçekleşiyor. Bu nedenle e-okul girişi bir hayli önemli... Peki, e Okul giriş nasıl yapılır?

e Okul giriş nasıl yapılır? e-Okul VBS giriş ekranı...

LGS'de süreç devam ediyor. Bir ve ikinci tercihleri beğenmeyenler, nakil başvurularını sürdürüyor. Boş kontenjanlar yoğun bir şekilde takip edlirken e Okul giriş nasıl yapılır? sorusu da sıklıkla yöneltiliyor.

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ 2020 NASIL AÇILIR?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

E-OKUL'A GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

 LGS BOŞ KONTENJANLAR

 

    Akrabasını uyuşturucudan ihbar edince pişman olup kendini yaktıSamsun'da bir kişi sabah saatlerinde otobüs terminalinde üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Ağır yaralanan gencin akrabasını uyuşturucu suçundan ihbar edince öldürülme korkusuyla girdiği bunalım sonucu kendini yaktığı ortaya çıktı. Kendini yakan gencin alev topu içinde koşması ise güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.
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