20.02.2021 - 19:01 |
e-YDS sonuçları açıklandı! e-YDS sonucu sorgulama sayfası
2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2020/13 İngilizce) sonuçları açıklandı. Sınava katılan adaylar başarı puanlarını öğrenmek için arayışa koyuldu. Peki e-YDS sınav sonucu nereden öğrenilir? İşte e-YDS sınav sonuçları giriş ekranı...
ÖSYM'den son dakika duyurusu geldi. e-YDS sınavına katılan adayları yakından ilgilendiren sınav sonuçları belli oldu. 20 Şubat 2021 tarihinde uygulanan e-YDS sınavının sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.