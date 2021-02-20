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20.02.2021 - 19:01 |

e-YDS sonuçları açıklandı! e-YDS sonucu sorgulama sayfası

2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2020/13 İngilizce) sonuçları açıklandı. Sınava katılan adaylar başarı puanlarını öğrenmek için arayışa koyuldu. Peki e-YDS sınav sonucu nereden öğrenilir? İşte e-YDS sınav sonuçları giriş ekranı...

e-YDS sonuçları açıklandı! e-YDS sonucu sorgulama sayfası

ÖSYM'den son dakika duyurusu geldi. e-YDS sınavına katılan adayları yakından ilgilendiren sınav sonuçları belli oldu. 20 Şubat 2021 tarihinde uygulanan e-YDS sınavının sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

E-YDS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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