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23.09.2020 - 09:33 |

EBA ders programı ilkokul, ortaokul, lise - 23 Eylül EBA TV canlı izleme ekranı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla EBA ile uzaktan eğitimlerine devam eden milyonlarca öğrenci, günün ders programı için araştırma yapmaya devam ediyor. İşte hem EBA TV canlı izleme ekranı hem de 23 Eylül EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programı ile ilgili bilgiler...

EBA ders programı ilkokul, ortaokul, lise - 23 Eylül EBA TV canlı izleme ekranı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler için EBA TV ile uzaktan eğitimi 31 Ağustos tarihinde başlamıştı. Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen EBA TV aracılığıyla eğitim ve öğretime devam ediyor. Peki, TRT EBA TV nasıl izlenir? EBA TV frekans bilgileri nereden öğrenilir?

EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

TRT EBA TV canlı yayın ile ilkokul, ortaokul ve lise derslerine ulaşmak mümkün. EBA TV canlı yayını "https://www.trtizle.com/uzaktan-egitim" adresinden izlenebiliyor.

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CANLI DERS TEKRARLARI NE ZAMAN?

Canlı dersleri kaçıran öğrenciler EBA TV aracılığıyla tekrar derslerine katılabiliyorlar. EBA TV'de tüm derslerin bitmesinin ardından tekrar saatleri başlıyor.

EBA DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

23 EYLÜLEBA TV CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

İLKOKUL

EBA ders programı ilkokul, ortaokul, lise - 23 Eylül EBA TV canlı izleme ekranı


ORTAOKUL

EBA ders programı ilkokul, ortaokul, lise - 23 Eylül EBA TV canlı izleme ekranı


LİSE

EBA ders programı ilkokul, ortaokul, lise - 23 Eylül EBA TV canlı izleme ekranı


Sultangazi'de gelin konvoyuyla yolu kapatıp halay çektilerSultangazi'de, gelin konvoyundakiler araçlarını durdurup trafiğin yoğun seyrettiği yolu kapatarak halay çekti. Sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği yolda halay çekme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, gelin ve damadın da aralarında olduğu halay çekenleri tespit ederek, cezai işlem uyguladı.
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