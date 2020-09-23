EBA ders programı ilkokul, ortaokul, lise - 23 Eylül EBA TV canlı izleme ekranı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler için EBA TV ile uzaktan eğitimi 31 Ağustos tarihinde başlamıştı. Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen EBA TV aracılığıyla eğitim ve öğretime devam ediyor. Peki, TRT EBA TV nasıl izlenir? EBA TV frekans bilgileri nereden öğrenilir?



EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

TRT EBA TV canlı yayın ile ilkokul, ortaokul ve lise derslerine ulaşmak mümkün. EBA TV canlı yayını "https://www.trtizle.com/uzaktan-egitim" adresinden izlenebiliyor.

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CANLI DERS TEKRARLARI NE ZAMAN?

Canlı dersleri kaçıran öğrenciler EBA TV aracılığıyla tekrar derslerine katılabiliyorlar. EBA TV'de tüm derslerin bitmesinin ardından tekrar saatleri başlıyor.

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23 EYLÜLEBA TV CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ



İLKOKUL





ORTAOKUL







LİSE







