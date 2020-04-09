EBA TV - TRT canlı izle! EBA'da ilkokul - ortaokul - lise için bugün hangi dersler işlenecek?

Ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim devam ediyor. 2019-2020 Eğitim yılının ikinci dönemi EBA ile dersler işleniyor. Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen Bilgisi, Edebiyat, Arapça dersleri ders programına göre anlatılıyor. Peki bugün hangi dersler var? Dersler saat kaçta başlıyor? Dersler saat kaçta bitiyor? İşte İlkokul, ortaokul, ve lise için EBA ders programı 9 Nisan...

EBA - TRT CANLI YAYIN İZLE



EBA DERS PROGRAMI 9 NİSAN

EBA İLKOKUL





EBA ORTAOKUL





EBA LİSE





EBA FREKANS BİLGİLERİ





EĞİTİM KANALLARI UYDU AYARLARI NASIL YAPILACAK?

SD (Standart çözünürlüklü): TRT-EBA TV İlkokul SD, TRT-EBA Ortaokul SD, TRT-EBA TV Lise SD kanalları, TÜRKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TÜRKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT-EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT-EBA TV Ortaokul SD 90. kanaldan, TRT-EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilecek.

HD (yüksek çözünürlüklü): TRT-EBA TV İlkokul HD, TRT-EBA TV Ortaokul HD, TRT-EBA TV Lise HD kanalları, TÜRKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanacak. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı televizyonlarda TRT-EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, TRT-EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT-EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilecek.

TÜRKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk (TÜRKSAT aboneleri) eğitim yayınlarını nasıl takip edebilir?

TÜRKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk TÜRKSAT Uydusu platformları da kendi akıllı kanal sıralamasına eklemek suretiyle yayınları abonelerine iletecek.

EBA TV kaç kanaldan yayın yapacak?



3 farklı kanal, HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacaktır.

Hangi kanallar olacak?



EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılacaktır.