EBA giriş nasıl yapılır, canlı ders nasıl izlenir? TRT EBA TV canlı ders programı

Yeni eğitim ve öğretim yılı 31 Ağustos'ta EBA'da uzaktan eğitim ile başladı. Öğrenciler belirlenen ders programına göre TRT EBA TV aracılığıyla eğitimlerine devam ediyor. 21 Eylül itibariyle de uyum programı kapsamında anaokulu ve 1. sınıflar yüz yüze eğitime başladı.

Peki, uzaktan eğitim ile EBA TV'ye nasıl bağlanılır? EBA giriş nasıl yapılır? İşte EBA TV ve canlı derslerle alakalı öğrencilerin merak ettiği soruların yanıtı...

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrenci olarak EBA'ya giriş yapmak için. EBA GİRİŞ ekranında Öğrenci - EBA yolunu izlemek gerekiyor. Açıköğretim öğrencileri ise öğrenci - Açık Öğretim yolunu izliyor.

EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

TRT EBA TV canlı yayın ile ilkokul, ortaokul ve lise derslerine ulaşmak mümkün. EBA TV canlı yayını "https://www.trtizle.com/uzaktan-egitim" adresinden izlenebiliyor.

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CANLI DERSE NASIL KATILABİLİRİM?

Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

Canlı dersinize 10 dakika kala EBA’ya giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde “Derse Katıl” düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.

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