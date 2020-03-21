EBA neden açlmıyor 2020? EBA şifresi nasıl alınır? EBA TV ekranı - Öğrenci girişi

Millî Eğitim Bakanlığı dijital eğitim platformu EBA, tüm özellikleri ve binlerce içeriğiyle uzaktan eğitime destek olacak. EBA'nın resmi internet sitesine ulaşmak isteyenler bir sorun ile karşı karşıya kalıyor ve 'EBA neden açılmıyor 2020' aramasında bulunuyor. Peki EBA şifresi nasıl alınır? EBA TV nereden izlenir? İşte EBA hakkında merak edilenler ve EBA TV, EBA şifresi, EBA öğrenci girişi...

EBA NEDEN AÇILMIYOR 2020?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim ağı (EBA) sisteminin güçlenmesi için çeşitli çalışmalarda bulunulduğunu duyurmuştu.

"Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sistemlerimizde bakım ve güncelleme yapıyoruz."

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler EBA’ya e-Okul bilgileri ile öğrenci girişi üzerinden girebiliyorlar. Giriş yapıldıktan sonra ise öğrenciler yeni şifrelerini belirleyebiliyorlar.

Veliler ise EBA’ya e-Devlet bilgileri ile yani TC kimlik no ve e-Devlet şifresi ile giriş yapabilirler. Ancak dikkat edilmesi gereken husus; e-Okul sistemine kayıtlı veli kimse EBA şifresini de o alabilir. Örneğin bir öğrencinin e-Okul’da kayıtlı velisi annesi ise öğrencinin babası e-Okul’da veli olarak kaydı olmadığı için EBA şifresini alamayacaktır. Sistemde veli olarak kimin kayıtlı olduğu bilinmiyorsa veliler okul yönetimlerine başvurarak bilgi alabilecekler. Bununla birlikte e-Devlet şifresi ile de veliler EBA’ya girebiliyorlar.

Bakan Selçuk, öğrencilerin EBA'ya nasıl gireceğini Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi veya "eba.gov.tr", 444 0 632 numaralı telefondan da öğrenebileceğini kaydetti.

EBA TV NEREDEN AÇILIR?

EBA TV "eba.gov.tr" adresinden kolaylıkla açılıyor. İlkokul, ortaokul ve lise derslerine göre listelenen ders saatleri öğrencileri bilgilendiriyor.

EBA TV İÇİN TIKLAYINIZ



EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ



EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğretmen olarak öğrencilerim için EBA şifresi nasıl oluştururum?

Bu işlem, iki adımdan oluşmaktadır.

İlk adım, öğrencinize tek kullanımlık şifre oluşturmaktır.

İkinci adım ise bu tek kullanımlık şifreyi kullanarak öğrencinin kendi EBA şifresini belirlemesidir. Bunun için şu adımları izlemelisiniz:

-EBA’ya giriş yaptıktan sonra profil resminizin altında yer alan menüden “Öğrenci Şifresi Oluştur” seçeneğine tıklayınız.

-Tek kullanımlık şifre vereceğiniz öğrencinizin TC Kimlik Numarasını giriniz.

-Öğrencinin ya da velisinin e-posta adresini giriniz.

-Öğrencinin ya da velisinin cep telefonu numarasını giriniz.

-“Şifre Oluştur” butonuna tıklayınız.

-Sistemin belirlediği tek kullanımlık şifreyi öğrencinize veriniz.

-Öğrencinizden bu tek kullanımlık şifreyi kullanarak ve “Öğrenci Olarak EBA Şifremi Nasıl Oluştururum?” bölümünden yardım alarak kendi EBA şifresini oluşturmasını isteyiniz.