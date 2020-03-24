EBA öğrenci girişi | EBA TV frekansı ayarlama bilgileri - Ders saatleri

Ülkemizde yaşanan coorna virüs salgını nedeniyle, 2019-2020 Eğitim öğretim dönemi uzaktan eğitim şeklinde uygulanıyor. Milyonlarca öğrenci televizyon ve internet üzerinden derslerini takip ediyor. Saar saat belirlenen ders programları sınıf sınıf ayrıldı. Peki hangi sınıfların dersi saat kaçta anlatılacak? Ders dinlemek için hazırlanan öğrenciler öncelikle, EBA öğrenci girişi nasıl yapılır sorusuna cevap ararken, EBA TV frekansı ayarlama bilgilerine de erişim sağlamak istiyor. İşte EBA TV , öğrenci girişi ve ders saatleri hakkında bilinmesi gerekenler...

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler EBA’ya e-Okul bilgileri ile öğrenci girişi üzerinden girebiliyorlar. Giriş yapıldıktan sonra ise öğrenciler yeni şifrelerini belirleyebiliyorlar.

Veliler ise EBA’ya e-Devlet bilgileri ile yani TC kimlik no ve e-Devlet şifresi ile giriş yapabilirler. Ancak dikkat edilmesi gereken husus; e-Okul sistemine kayıtlı veli kimse EBA şifresini de o alabilir. Örneğin bir öğrencinin e-Okul’da kayıtlı velisi annesi ise öğrencinin babası e-Okul’da veli olarak kaydı olmadığı için EBA şifresini alamayacaktır. Sistemde veli olarak kimin kayıtlı olduğu bilinmiyorsa veliler okul yönetimlerine başvurarak bilgi alabilecekler. Bununla birlikte e-Devlet şifresi ile de veliler EBA’ya girebiliyorlar.

Bakan Selçuk, öğrencilerin EBA'ya nasıl gireceğini Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi veya "eba.gov.tr", 444 0 632 numaralı telefondan da öğrenebileceğini kaydetti.

EBA DERS SAATLERİ

EBA İLKOKUL DERS SAATLERİ





EBA ORTAOKUL DERS SAATLERİ





EBA LİSE DERS SAATLERİ





EBA TV FREKANSI AYARLAMA BİLGİLERİ





EBA TV NEREDEN AÇILIR?

EBA TV "eba.gov.tr" adresinden kolaylıkla açılıyor. İlkokul, ortaokul ve lise derslerine göre listelenen ders saatleri öğrencileri bilgilendiriyor.

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Eğitim kanalları uydu ayarları nasıl yapılacak?



SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.



TKGS (TURKSAT Kanal Güncelleme Sistemi) sistemi olmayan cihazlarda SD (standart çözünürlüklü) kanal bulma nasıl yapılacak?



1916 MHz frekansında geçmişte tarama gerçekleştiren ve daha sonra listesindeki kanalları silmeyenler, daha önce 11916 Mhz frekansında yayın yapan uydu alıcısı ya da uydu alıcılı televizyonunda Kadırga TV yazan kanalı seçtiklerinde EBA TV İlkokul SD, Köy TV yazan kanalı seçtiklerinde EBA TV Ortaokul SD, Meltem TV yazan kanalı seçtiklerinde EBA TV Lise SD kanalını görecektir. Eğer bu kanallar listede görünmüyorsa, 11916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametrelerini uydu alıcısına ya da uydu alıcılı TV'ye girerek manuel tarama yöntemiyle ya da TURKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD ve EBA TV Lise SD yayınları bulunabilir.



TKGS (TURKSAT Kanal Güncelleme Sistemi) sistemi olmayan cihazlarda HD (yüksek çözünürlüklü) kanal bulma nasıl yapılacak?



Uydu alıcılarında ya da uydu alıcılı TV'lerde 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametrelerini girerek manuel (elle) tarama yöntemi ya da TURKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama ) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD ve EBA TV Lise HD yayınları bulunabilir.



SD uydu alıcım var kanalları izleyebilecek miyim?



Evet, her 3 kanal da aynı zamanda SD yayın sağlayacaktır.

HD Alış bilgileri:



Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3



SD Alış bilgileri:



Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

EBA TV kaç kanaldan yayın yapıyor?



3 farklı kanal, HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılıyor.



Hangi kanallar var?



EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılıyor.