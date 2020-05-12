EBA TV nasıl izlenir? İşte TRT linki! EBA'da bugün hangi dersler var?

Milyonlarca öğrenci, corona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim görmeye devam ediyor. EBA - TRT kanalı hafta içi her gün milyonlarca öğrencinin evine konuk oluyor. Anltılan dersler, yapılan etkinlikler öğrencilerin eğitim - öğretim hayatından geride kalmamasına fayda sağlıyor. Peki bugün EBA'da hangi dersler var? EBA ders programı ilkokul, EBA ders programı ortaokul, EBA ders programı lise aramalarının cevabı haberimizde...

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EBA DERS PROGRAMI 12 MAYIS

EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI





EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI





EBA LİSE DERS PROGRAMI



