12.05.2020 - 09:47 |
EBA TV nasıl izlenir? İşte TRT linki! EBA'da bugün hangi dersler var?
EBA TV - TRT canlı yayın için meraklı arayış başladı. Bugün EBA üzerinden derslerinde devam edecek olan öğrenciler, EBA - TRT canlı yayın linkini araştırıyor. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin katılım sağladığı uzaktan eğitimde her gün ders programı merak konusu oluyor. İşte 12 Mayıs 2020 Salı gününe ait EBA ders programı - saatleri...
Milyonlarca öğrenci, corona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim görmeye devam ediyor. EBA - TRT kanalı hafta içi her gün milyonlarca öğrencinin evine konuk oluyor. Anltılan dersler, yapılan etkinlikler öğrencilerin eğitim - öğretim hayatından geride kalmamasına fayda sağlıyor. Peki bugün EBA'da hangi dersler var? EBA ders programı ilkokul, EBA ders programı ortaokul, EBA ders programı lise aramalarının cevabı haberimizde...
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EBA DERS PROGRAMI 12 MAYIS
EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI
EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI
EBA LİSE DERS PROGRAMI
İstanbul'da taksilere yönelik koronavirüs denetimiŞişli'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında taksilere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Trafik ekipleri taksi sürücülerini koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirirken, tedbirlere uymayan taksi şoförlerine ise hıfzıssıhha kanunu kapsamında 3 bin 180 lira para cezası kesti.