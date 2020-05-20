EBA TRT canlı yayın izle | EBA ders programı 20 Mayıs Çarşamba

Hafta içi her gün uzaktan eğitim devam ediyor. Düzenli olarak işlenen dersleri takip eden öğrenciler, ders konularındaki yeni bilgileri ve ya hatırlatıcı bilgilere sahip oluyor. Birinci sınıftan, on ikinci sınıfa kadar yayımlanan EBA dersleri büyük ilgi görüyor. Televizyondan ve ya internetten EBA'yı takip eden öğrenciler, haberimizin içeriğinden bugüne ait ders programına, ders saatlerine ve EBA TV TRT linkine erişim sağlayabilir.

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EBA DERS PROGRAMI

EBA İLKOKUL





EBA ORTAOKUL





EBA LİSE



