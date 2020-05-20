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20.05.2020 - 09:17 |

EBA TRT canlı yayın izle | EBA ders programı 20 Mayıs Çarşamba

EBA TRT canlı yayını izlemek isteyenler, EBA ders programı hakkında bilgi almak istiyor. İlkokul, ortaokul, lise derslerinin işlendiği EBA'da bugün hangi dersler, saat kaçta anlatılacak? EBA TV izlemek isteyenler için EBA TRT kanalının linkini haberimize ekledik. İşte uzaktan eğitime büyük katkı sunan EBA TV TRT linki ve EBA ders programı 20 Mayıs...

EBA TRT canlı yayın izle | EBA ders programı 20 Mayıs Çarşamba

Hafta içi her gün uzaktan eğitim devam ediyor. Düzenli olarak işlenen dersleri takip eden öğrenciler, ders konularındaki yeni bilgileri ve ya hatırlatıcı bilgilere sahip oluyor. Birinci sınıftan, on ikinci sınıfa kadar yayımlanan EBA dersleri büyük ilgi görüyor. Televizyondan ve ya internetten EBA'yı takip eden öğrenciler, haberimizin içeriğinden bugüne ait ders programına, ders saatlerine ve EBA TV TRT linkine erişim sağlayabilir.

EBA TV TRT İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EBA DERS PROGRAMI

EBA İLKOKUL

EBA TRT canlı yayın izle | EBA ders programı 20 Mayıs Çarşamba

EBA ORTAOKUL

EBA TRT canlı yayın izle | EBA ders programı 20 Mayıs Çarşamba

EBA LİSE

EBA TRT canlı yayın izle | EBA ders programı 20 Mayıs Çarşamba

 

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