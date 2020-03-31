EBA TV canlı izle! TRT EBA TV online canlı yayın izleme linkleri

Uzaktan eğitimin başladığı tarih olan 23 Mart'tan itibaren öğrenciler derslerini TRT EBA TV üzerinden ve EBA TV online yayını üzerinden takip edebiliyor. Uzaktan eğitimin başlamasının ardından öğrenciler İlköğretim, Ortaokul ve Lise öğrencileri derslerini online üzerinden takip etmeye devam ediyor.

TRT EBA TV CANLI YAYIN İZLEME LİNKLERİ

Evinde interneti olan öğrenciler EBA TV online yayını üzerinden canlı ders yayınlarını takip edebildikleri gibi evinde interneti olmayan öğrenciler ise ders frekanslarını araştırmayı sürdürüyor. Peki EBA TV canlı yayın frekans bilgileri nelerdir, bugün hangi dersler işlenecek?

EBA TV 31 MART DERS PROGRAMI

İLKÖĞRETİM DERS PROGRAMI

ORTAOKUL DERS PROGRAMI

LİSE DERS PROGRAMI

TRT-EBA TV YAYINLARININ TEKRARLARI OLACAK MI?

Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine "eba.gov.tr" ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilecek. Ayrıca "eba.gov.tr" üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.

TRT-EBA TV TELEVİZYON KANALLARI YAYIN AKIŞINA NEREDEN ULAŞILIR?

Yayın akışlarına "eba.gov.tr" ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecek.

EĞİTİM KANALLARI UYDU AYARLARI NASIL YAPILACAK?

SD (Standart çözünürlüklü): TRT-EBA TV İlkokul SD, TRT-EBA Ortaokul SD, TRT-EBA TV Lise SD kanalları, TÜRKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TÜRKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT-EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT-EBA TV Ortaokul SD 90. kanaldan, TRT-EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilecek.

HD (yüksek çözünürlüklü): TRT-EBA TV İlkokul HD, TRT-EBA TV Ortaokul HD, TRT-EBA TV Lise HD kanalları, TÜRKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanacak. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı televizyonlarda TRT-EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, TRT-EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT-EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilecek.

TÜRKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk (TÜRKSAT aboneleri) eğitim yayınlarını nasıl takip edebilir?

TÜRKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk TÜRKSAT Uydusu platformları da kendi akıllı kanal sıralamasına eklemek suretiyle yayınları abonelerine iletecek.

DERSİ HANGİ ÖĞRETMENLER ANLATIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığının seçtiği, alanında başarılı öğretmenler ders anlatım videoları ile konuları anlatacak.