EBA TV izle - EBA TV frekans bilgileri ayarlama | EBA Öğrenci girişi şifresi nasıl alınır 2020?

Milli Eğitim Bakanlığı'na ait eğitim sitesi olan EBA bugünden itibaren yoğun ilgi görmeye başlayacak. 2019-2020 Eğitim döneminde bir haftalık aradan sonra evlerden devam edilecek olan eğitim-öğretim televizyon kanallarından ve EBA TV'den takip edilecek. Ülkemizde yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbiler arasında yer alan uzaktan eğitim EBA TV'den izlenilebilecek. Peki EBA TV nasıl izlenir? EBA TV frekans bilgileri nedir?EBA Öğrenci girişi şifresi nasıl alınır 2020?

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler EBA’ya e-Okul bilgileri ile öğrenci girişi üzerinden girebiliyorlar. Giriş yapıldıktan sonra ise öğrenciler yeni şifrelerini belirleyebiliyorlar.

Veliler ise EBA’ya e-Devlet bilgileri ile yani TC kimlik no ve e-Devlet şifresi ile giriş yapabilirler. Ancak dikkat edilmesi gereken husus; e-Okul sistemine kayıtlı veli kimse EBA şifresini de o alabilir. Örneğin bir öğrencinin e-Okul’da kayıtlı velisi annesi ise öğrencinin babası e-Okul’da veli olarak kaydı olmadığı için EBA şifresini alamayacaktır. Sistemde veli olarak kimin kayıtlı olduğu bilinmiyorsa veliler okul yönetimlerine başvurarak bilgi alabilecekler. Bununla birlikte e-Devlet şifresi ile de veliler EBA’ya girebiliyorlar.

Bakan Selçuk, öğrencilerin EBA'ya nasıl gireceğini Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi veya "eba.gov.tr", 444 0 632 numaralı telefondan da öğrenebileceğini kaydetti.

EBA TV NEREDEN AÇILIR?

EBA TV "eba.gov.tr" adresinden kolaylıkla açılıyor. İlkokul, ortaokul ve lise derslerine göre listelenen ders saatleri öğrencileri bilgilendiriyor.

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EBA TV kaç kanaldan yayın yapıyor?



3 farklı kanal, HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılıyor.



Hangi kanallar var?



EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılıyor.



EBA TV televizyon kanalları yayın akışlarına nereden ulaşabilirim?



Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabiliyor. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir.



Öğrenciler gün boyu TV başında mı olacaklar?



Öğrenciler EBA TV'den ve eba.gov.tr üzerinden yayın akışını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarını, o haftanın hangi gününde ve saatinde yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını takip edeceklerdir. O saatler dışında ekran başında olmaları gerekmeyecektir.



EBA TV yayınlarının tekrarları olacak mı?



Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebiliyor.

Ayrıca eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabiliyor.



Dersi hangi öğretmenler anlatıyor?



Millî Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler ders anlatım videoları ile konuları anlatıyor.



Yayınların TÜRKSAT uydu parametreleri nelerdir?



HD Alış bilgileri:



Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3



SD Alış bilgileri:



Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4



Eğitim kanalları uydu ayarları nasıl yapılacak?



SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.



TKGS (TURKSAT Kanal Güncelleme Sistemi) sistemi olmayan cihazlarda SD (standart çözünürlüklü) kanal bulma nasıl yapılacak?



1916 MHz frekansında geçmişte tarama gerçekleştiren ve daha sonra listesindeki kanalları silmeyenler, daha önce 11916 Mhz frekansında yayın yapan uydu alıcısı ya da uydu alıcılı televizyonunda Kadırga TV yazan kanalı seçtiklerinde EBA TV İlkokul SD, Köy TV yazan kanalı seçtiklerinde EBA TV Ortaokul SD, Meltem TV yazan kanalı seçtiklerinde EBA TV Lise SD kanalını görecektir. Eğer bu kanallar listede görünmüyorsa, 11916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametrelerini uydu alıcısına ya da uydu alıcılı TV'ye girerek manuel tarama yöntemiyle ya da TURKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD ve EBA TV Lise SD yayınları bulunabilir.



TKGS (TURKSAT Kanal Güncelleme Sistemi) sistemi olmayan cihazlarda HD (yüksek çözünürlüklü) kanal bulma nasıl yapılacak?



Uydu alıcılarında ya da uydu alıcılı TV'lerde 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametrelerini girerek manuel (elle) tarama yöntemi ya da TURKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama ) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD ve EBA TV Lise HD yayınları bulunabilir.



SD uydu alıcım var kanalları izleyebilecek miyim?



Evet, her 3 kanal da aynı zamanda SD yayın sağlayacaktır.