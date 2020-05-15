EBA TV izle - TRT canlı yayın | Bugün EBA ders programında hangi dersler var? 15 Mayıs 2020

Hafta içi her gün düzenli olarak devam eden EBA dersleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. EBA üzerinden derslerinin takibini yapan öğrenciler, eksikliklerini tamamlıyor. Peki bugün EBA'da hangi dersler var saatleri kaçta? EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programlarını haberimizde derledik. İşte saat saat EBA dersleri...

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EBA DERS PROGRAMI

EBA İLKOKUL







EBA ORTAOKUL





EBA LİSE



