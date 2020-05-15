MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri EBA TV izle - TRT canlı yayın | Bugün EBA ders programında hangi dersler var? 15 Mayıs 2020
ABONE OL
15.05.2020 - 10:23 |

EBA TV izle - TRT canlı yayın | Bugün EBA ders programında hangi dersler var? 15 Mayıs 2020

EBA TV izlemek için TRT canlı yayına erişim sağlamak isteyen öğrenciler, haberimizin içeriğinden EBA linkine ulaşabilir. Haftanın son ders gününde milyonlarca öğrenci bugün hangi derslerin anlatılacağını öğrenmek istiyor. EBA ders programı 15 Mayıs ilkokul, ortaokul, lise derslerini haberimizde saat saat derledik. İşte EBA ders saatleri ve EBA TV - TRT canlı yayın linki...

EBA TV izle - TRT canlı yayın | Bugün EBA ders programında hangi dersler var? 15 Mayıs 2020

Hafta içi her gün düzenli olarak devam eden EBA dersleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. EBA üzerinden derslerinin takibini yapan öğrenciler, eksikliklerini tamamlıyor. Peki bugün EBA'da hangi dersler var saatleri kaçta? EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programlarını haberimizde derledik. İşte saat saat EBA dersleri...

EBA TV İZLE - TRT CANLI YAYIN

EBA DERS PROGRAMI

EBA İLKOKUL

EBA TV izle - TRT canlı yayın | Bugün EBA ders programında hangi dersler var 15 Mayıs 2020


EBA ORTAOKUL

EBA TV izle - TRT canlı yayın | Bugün EBA ders programında hangi dersler var 15 Mayıs 2020

EBA LİSE

EBA TV izle - TRT canlı yayın | Bugün EBA ders programında hangi dersler var 15 Mayıs 2020

 

Magazin Haberleri Bülteni (15 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Camiler ne zaman ibadete açılacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu

Camiler ne zaman ibadete açılacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu

Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

Emekli, memur, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 3 bin lira…

Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

Modern tarihin en karanlık kışı mı olacak!

Vefa Sosyal Destek ekibine alçak saldırı! Van Valiliği'nden son dakika açıklaması

Vefa Sosyal Destek ekibine alçak saldırı! Van Valiliği'nden son dakika açıklaması

Sıradaki Haber