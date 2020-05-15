15.05.2020 - 10:23 |
EBA TV izle - TRT canlı yayın | Bugün EBA ders programında hangi dersler var? 15 Mayıs 2020
EBA TV izlemek için TRT canlı yayına erişim sağlamak isteyen öğrenciler, haberimizin içeriğinden EBA linkine ulaşabilir. Haftanın son ders gününde milyonlarca öğrenci bugün hangi derslerin anlatılacağını öğrenmek istiyor. EBA ders programı 15 Mayıs ilkokul, ortaokul, lise derslerini haberimizde saat saat derledik. İşte EBA ders saatleri ve EBA TV - TRT canlı yayın linki...
Hafta içi her gün düzenli olarak devam eden EBA dersleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. EBA üzerinden derslerinin takibini yapan öğrenciler, eksikliklerini tamamlıyor. Peki bugün EBA'da hangi dersler var saatleri kaçta? EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programlarını haberimizde derledik. İşte saat saat EBA dersleri...
EBA TV İZLE - TRT CANLI YAYIN
EBA DERS PROGRAMI
EBA İLKOKUL
EBA ORTAOKUL
EBA LİSE