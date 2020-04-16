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16.04.2020 - 08:36 |

EBA TV izle - TRT canlı yayın linki - 16 Nisan EBA ilkokul - ortaokul - lise ders programı

EBA TV izlemek isteyenler, TRT canlı yayın linkini araştırmaya başladı. Hafta içi her gün derslerini düzenli olarak takip eden öğrenciler, 16 Nisan EBA ders programı hakkında bilgi almak istiyor. Bugün hangi dersler işlenecek? EBA nasıl izlenir? EBA frekansı nasıl ayarlanır? İşte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin bilmesi gerekenler haberimizde...

EBA TV izle - TRT canlı yayın linki - 16 Nisan EBA ilkokul - ortaokul - lise ders programı

2019-2020 Eğitim yılı uzaktan eğitim ile birlikte devam ediyor. 16 Nisan 2020 Perşembe günü de kaldığı yerden devam edecek olan uzaktan eğitim EBA - TRT ile yayınlanıyor. Milyonlarca öğrencinin katılımını sağladığı uzaktan eğitim EBA nasıl izlenir? EBA frekansı nedir? EBA TRT canlı yayın linki...

EBA TV - TRT CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EBA DERS PROGRAMI

EBA İLKOKUL

EBA TV izle - TRT canlı yayın linki - 16 Nisan EBA ilkokul - ortaokul - lise ders programı


EBA ORTAOKUL

EBA TV izle - TRT canlı yayın linki - 16 Nisan EBA ilkokul - ortaokul - lise ders programı


EBA LİSE

EBA TV izle - TRT canlı yayın linki - 16 Nisan EBA ilkokul - ortaokul - lise ders programı


EBA FREKANS BİLGİLERİ

EBA TV izle - TRT canlı yayın linki - 16 Nisan EBA ilkokul - ortaokul - lise ders programı

 HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

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