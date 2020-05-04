04.05.2020 - 07:53 |
EBA TV izle - TRT canlı yayın linki | EBA ders programı 4 Mayıs: İlkokul, ortaokul, lise
EBA TV izlemek için TRT canlı yayınını takip etmek isteyenler arayışa koyuldu. 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü uzaktan eğitim kaldığı yerden devam ediyor. Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı EBA'da bugün hangi dersler var? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiren EBA ders programı 4 Mayıs'ı haberimizde derledik. İşte EBA TV izle ve TRT canlı yayın linki ile birlikte EBA ders programı...
EBA TV'den derslerini takip etmek isteyen öğrenciler saat 09:00'da televizyon karşısına geçti. Aynı zamanda internetten EBA TV'yi izlemek isteyenler ise EBA TV - TRT canlı yayın linkini araştırmaya başladı. EBA ilkokul, EBa ortaokul, EBA lise eğitimi hafta içi her gün veriliyor. Peki 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü EBA'da hangi dersler var? İşte eBA ders programı ve EBA TV izleme linki TRT...
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3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kalktıİçişleri Bakanlığı'nca yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bakanlık tarafından 28 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.