EBA TV izle - TRT canlı yayın linki | EBA ders programı 4 Mayıs: İlkokul, ortaokul, lise

EBA TV'den derslerini takip etmek isteyen öğrenciler saat 09:00'da televizyon karşısına geçti. Aynı zamanda internetten EBA TV'yi izlemek isteyenler ise EBA TV - TRT canlı yayın linkini araştırmaya başladı. EBA ilkokul, EBa ortaokul, EBA lise eğitimi hafta içi her gün veriliyor. Peki 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü EBA'da hangi dersler var? İşte eBA ders programı ve EBA TV izleme linki TRT...

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EBA DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ



