EBA TV nasıl izlenir, bugünün ders programı nedir? EBA - TRT canlı yayın izleme linki! 17 Nisan 2020

Milyonlarca öğrenci ikinci dönemi uzaktan eğitimle tamamlamaya devam ediyor. EBA TV - TRT üzerinden kolaylıkla izlenebilen uzaktan eğitim ders programları önceden belirleniyor. 09:00'da başlayan dersler sınıf aralığına göre sona erme saati değişebiliyor. Akşam üzeri ise sabah derslerini kaçıran öğrenciler için tekrar dersler yayınlanıyor. Böylelikle günün çoğunda EBA dersleri ilgiyle takip ediliyor. Peki EBA TV nasıl izlenir? İşte EBA - TRT canlı yayın linki ve 17 Nisan 2020 EBA ders programı...

EBA TV NASIL İZLENİR?

Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir.

EBA TV kaç kanaldan yayın yapacak?

3 farklı kanal, HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacaktır.

Hangi kanallar olacak?

EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılacaktır.

EBA - TRT CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



EBA DERS PROGRAMI 17 NİSAN 2020

EBA İLKOKUL





EBA ORTAOKUL





EBA LİSE





EBA FREKANS





Eğitim kanalları uydu ayarları nasıl yapılacak?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.