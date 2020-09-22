EBA TV neden çöktü, açılmıyor? Ne zaman açılacak? EBA TV'de yaşanan erişim sorunu sonrası bu sorular peş peşe sorulmaya başlandı. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.

EBA TV NEDEN AÇILMIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV'de yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, 'Bu talepte büyük bir sıçrama oluştu. Şu anda da arkadaşlarımız çalışmaların içerisindeler. Bu altyapı giderek daha da güçlenecek. Ve bu talebin karşılanması için de her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. EBA destek merkezlerinin, 8 bin 668 olduğu akşama kadar 9 bin olur sanırım.

Oralarda da çok daha rahat erişim imkanı olacak. Bazı özel okulların bütün sınıflarda öğrencilerini almasıyla ilgili bir takım haberler bize de ulaşıyor. Çok net olarak söylemek isterim. Bununla ilgili takipler yapılıyor, bu konuda cezaların hayata geçirilmesi söz konusu. Bu ulusal bir karar. Bu karara uymayan okullar da varsa gereken tedbirler alınıp cezalar verilir.' dedi.