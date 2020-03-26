EBA TV - TRT canlı izle | EBA ders programında bugün neler var? İşte frekans bilgileri

Uzaktan eğitimin dördüncü günündeyiz. Milyonlarca öğrenci her gün anlatılan dersleri düzenli olarak dinliyor. İlkokul, ortaokul, lise derslerinin işlendiği EBA TV - TRT bu dönemde yoğun ilgi görüyor. Peki bugün EBA'da hangi dersler işlenecek? EBA ders programında neler var? Milli Eğitim bakanlığı tarafından yürütülen uzaktan eğitim hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde...

EBA TV - TRT CANLI İZLE



EBA DERS PROGRAMI - DERS SAATLERİ

EBA İLKOKUL





EBA ORTAOKUL







EBA LİSE







EBA TV FREKANS BİLGİLERİ





Eğitim kanalları uydu ayarları nasıl yapılacak?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

TÜRKSAT Kablo TV Kanal Numaraları Hangileri?

EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda, EBA TV Lise HD 467. kanalda yayına verilecektir. EBA TV İlkokul SD 932. kanalda, EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına verilecektir.

EBA TV yayınlarının tekrarları olacak mı?

Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilir.

Ayrıca eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.

EBA TV televizyon kanalları yayın akışlarına nereden ulaşabilirim?

Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir.

EBA GİRİŞİ İÇİN DETAYLAR

EBA'ya masaüstü veya mobilden girip menüyü tıklayın.

Karşınıza çıkan seçeneklerden "Öğrenci Girişi" kısmını işaretleyin.

"EBA Hesabı Oluştur" linkini seçin.

Bilgilerinizi girin

Açılan panalde şifrenizi oluşturun.

Artık giriş yapabilirsiniz.

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