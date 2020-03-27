EBA TV + TRT canlı yayın izle | Uzaktan eğitim dersleri Cumartesi - Pazar günleri de olacak mı?

Haftanın son günü olması nedeniyle milyonlarca öğrenci, hafta sonu EBA - Uzaktan eğitim devam edecek mi merak ediyor. Bugün EBA TV'de derslerini takip etmek için arayışa koyulan öğrenciler de EBA TV nasıl izlenir aramasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA TV ve TRT ekranları üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise dersleri işleniyor.

EBA TV - TRT CANLI YAYIN İZLE



EBA DERS PROGRAMI

EBA İLKOKUL







EBA ORTAOKUL







EBA LİSE







EBA FREKANS BİLGİLERİ







UZAKTAN EĞİTİM CUMARTESİ - PAZAR GÜNLERİ DE VAR MI?

Uzaktan eğitim derslerini istediğiniz gün ve saat diliminde EBA'nın resmi internet sitesi üzerinden izleyebilirsiniz.

Eğitim kanalları uydu ayarları nasıl yapılacak?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.