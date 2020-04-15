15.04.2020 - 08:02 |
EBA TV - TRT canlÄ± yayÄ±n linki | 15 Nisan EBA ders programÄ± (ilkokul - ortaokul - lise)
EBA'da dersler iÅŸlenmeye devam ediyor. EBA TV - TRT yayÄ±nÄ±ndan gÃ¼nlÃ¼k derslerini takip eden Ã¶ÄŸrenciler, gÃ¼nÃ¼n ilk saatlerinde EBA ders programÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yor. BugÃ¼n hangi derslerin anlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek isteyenler, 15 Nisan EBA ders programÄ± aramasÄ±nÄ± yapÄ±yor. Peki EBA nasÄ±l izlenir? Ä°ÅŸte EBA TV frekans bilgileri ve TRT canlÄ± yayÄ±n linki haberimizde...
Hafta iÃ§i her gÃ¼n yakÄ±ndan takip edilen uzaktan eÄŸitim bugÃ¼n de kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam ediyor. EBA ilkokul, EBA ortaokul, EBA lise derslerinin iÅŸlendiÄŸi EBA TV nasÄ±l izlenir? Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len uzaktan eÄŸitim bilgilerini haberimizde derledik. GÃ¼nlÃ¼k ders programlarÄ±na, EBA TV frekans bilgilerine ve EBA - TRT canlÄ± yayÄ±n linkine haberimizden ulaÅŸabilirsiniz. Ä°ÅŸte detaylar...
EBA - TRT CANLI YAYIN Ä°ZLE
EBA DERS PROGRAMI 15 NÄ°SAN
EBA ORTAOKUL
EBA LÄ°SE
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EBA TV FREKANS BÄ°LGÄ°LERÄ°