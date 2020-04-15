EBA TV - TRT canlÄ± yayÄ±n linki | 15 Nisan EBA ders programÄ± (ilkokul - ortaokul - lise)

Hafta iÃ§i her gÃ¼n yakÄ±ndan takip edilen uzaktan eÄŸitim bugÃ¼n de kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam ediyor. EBA ilkokul, EBA ortaokul, EBA lise derslerinin iÅŸlendiÄŸi EBA TV nasÄ±l izlenir? Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len uzaktan eÄŸitim bilgilerini haberimizde derledik. GÃ¼nlÃ¼k ders programlarÄ±na, EBA TV frekans bilgilerine ve EBA - TRT canlÄ± yayÄ±n linkine haberimizden ulaÅŸabilirsiniz. Ä°ÅŸte detaylar...

EBA - TRT CANLI YAYIN Ä°ZLE



EBA DERS PROGRAMI 15 NÄ°SAN

EBA Ä°LKOKUL









EBA ORTAOKUL





EBA LÄ°SE

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EBA TV FREKANS BÄ°LGÄ°LERÄ°



