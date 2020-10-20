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20.10.2020 - 13:27 | | DHA

Edirne'de toplu ulaÅŸÄ±mda, 'maske' denetimi

Edirne merkez ve KeÅŸan ilÃ§esinde emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile zabÄ±ta ekipleri, toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nda maske ve sosyal mesafe denetimi yaptÄ±. Ekipler, ÅŸehir iÃ§i ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan minibÃ¼s ve taksilerde maske denetimi yaparak hem ÅŸofÃ¶rleri hem de yolcularÄ± koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±Â kurallarÄ± konusunda uyardÄ±.Â Â

Edirne'de toplu ulaÅŸÄ±mda, 'maske' denetimi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n genelgesi kapsamÄ±nda, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± ekiplerin maske ve sosyal mesafe denetimleri sÃ¼rÃ¼yor.Â Edirne'de Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Edirne Belediyesi ZabÄ±ta MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± ekipleri de, kentteki toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nda uygulama yaptÄ±. TalatpaÅŸa Caddesi Ã¼zerinde bulunan minibÃ¼s duraÄŸÄ±nda hem minibÃ¼sleri hem de taksileri denetleyen ekipler, yolcu ve ÅŸofÃ¶rlere, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarÄ±larda bulundu.Â 

Taksi ÅŸofÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ yapan Muammer Asan, denetimlerden memnun olduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "Bu denetimlerden gerÃ§ekten memnunuz. OlmasÄ± gerekeni yapÄ±yor gÃ¶revli arkadaÅŸlar. Biz gerekli Ã¶nlemleri alÄ±yoruz, onlar da denetimlerine devam ediyorlar. Yolculardan da genellikle maske konusunda sÄ±kÄ±ntÄ± yaratan olmuyor, herkes kurallara uyuyor" diye konuÅŸtu.Â 

Kent iÃ§i toplu ulaÅŸÄ±mda minibÃ¼sÃ¼ tercih eden Pakize Mustafa ise insanlarÄ±n maske konusunda daha fazla bilinÃ§ kazanmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi. Mustafa, "Uygulama Ã§ok gÃ¼zel ama bazen insanlar da kurala uymayabiliyor. Polisler sivil olarak binseler bazÄ± insanlarÄ±n kurallara uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶recekler. Kimisinin Ã§enesinin altÄ±nda kimisinin burnu aÃ§Ä±k. Bunlar saÄŸduyulu davranÄ±ÅŸlar deÄŸil. Uygulama Ã§ok gÃ¼zel ama insanlar ne yazÄ±k ki bilinÃ§siz" ifadelerini kullandÄ±.Â 

DENETÄ°MLER KEÅžANDA DA DEVAM ETTÄ°

Edirne'nin KeÅŸan ilÃ§esinde de koronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda polis ve zabÄ±ta ekiplerince ÅŸehir iÃ§i yolcu minibÃ¼sleri ve ticari taksilerde denetim yapÄ±ldÄ±. KeÅŸan Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Trafik Denetleme BÃ¼ro AmirliÄŸi ve KeÅŸan Belediyesi ZabÄ±ta MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, KeÅŸan ÅžofÃ¶rler ve Otomobilciler OdasÄ± yetkililerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla ÅŸehir iÃ§indeki bazÄ± minibÃ¼s duraklarÄ±nda denetim gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ekipler, durdurduklarÄ± minibÃ¼s ve taksilerde koronavirÃ¼s tedbirlerine uyulup uyulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± denetledi. Polis ve zabÄ±ta ekipleri minibÃ¼s ve taksilerdeki yolcularÄ± da kontrol ederek, tedbirlere iliÅŸkin bilgilendirdi.

'KONTROLLERDE BÄ°R SORUNLA KARÅžILAÅžMADIK'

KeÅŸan ÅžofÃ¶rler ve Otomobilciler OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Mahmut Demirkan, koronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda denetimlerin sÄ±klaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Hem maske, hem sosyal mesafe hem de araÃ§larda dezenfektan bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol ediyoruz. Toplu taÅŸÄ±ma yapan araÃ§larda denetimlerimiz sÃ¼rekli devam edecek. Åžu ana kadar yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kontrollerde bir sorunla karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±k. Gayet iyi ve dÃ¼zgÃ¼n. Yolcular da maske takarak, mesafe kuralÄ±na uyuyor. Bu nedenle hem halkÄ±mÄ±za hem de sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere teÅŸekkÃ¼r ediyorum" dedi.

'HERKES MASKESÄ°YLE MÄ°NÄ°BÃœSE BÄ°NÄ°YOR'

Yolcu minibÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼ Sebahattin BÃ¼yÃ¼k de, yapÄ±lan denetimlerden memnun olduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "Denetimler her gÃ¼n oluyor. Bizde kurallara uyuyoruz. VatandaÅŸlar da kurallara uyuyor. Daha Ã¶nce bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸanÄ±yordu. Ama ÅŸu an herkes maskesiyle minibÃ¼se biniyor. Binmeyen olursa da uyarÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.

Ä°BB'ye taksicilerden tepkiÄ°stanbul Esnaf ve Sanatkarlar OdalarÄ± BirliÄŸi (Ä°STESOB) ve Ä°stanbul Taksiciler Esnaf OdasÄ± (Ä°TEO) Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi'nin (Ä°BB) ilave taksi arzÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ± konusunda basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.
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