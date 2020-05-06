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06.05.2020 - 12:45 | | DHA

Ege Denizi'nde it dalaşı iddiası: Pilotların telsiz konuşmaları yayınlandı

Gelen bir son dakika haberine göre; Türk savaş uçaklarının, Ege'de Yunan hava sahasını ihlal ettiği öne sürüldü.

Yunanistan, Türk savaş uçaklarının, Ege'de Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti. Yunanistan’a air Mirage savaş uçağı pilotları Yunan hava sahasını ihlal ettikleri iddia edilen Türk F-16 uçaklarına kilitlendikleri açıklandı.

Türkiye’ya ait iki F-16 uçağına kitlenen Yunan Mirage savaş uçaklarının pilotlarının telsiz konuşmaları yayınlandı. Yunanlı pilotun diğer Mirage pilotuna Türk uçağına kitlendiğini ifade eden “Ona sahibim. Hedefime girmek üzere” dediği ileri sürüldü. Yunanlı yetkililer olayın görüntüsü olduğu iddia edilen videoyu yayınladı.

 

Pilotların telsiz konuşmaları yayınlandı! Ege'de it dalaşı...Son dakika - Türk savaş uçaklarının, Ege'de Yunan hava sahasını ihlal ettiği öne sürüldü.
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